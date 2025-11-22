ସରଗରମ ହେବ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୨୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି।
Published : November 22, 2025 at 2:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନଭେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳିନ ଅଧିବେଶନ । ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋହନ ସରକାରକୁ ପ୍ରଥମକରି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିବା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ଜନାଦୃତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ଦିଗରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋକ ଠୋକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟତମ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି।
ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳିନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟ ଚୋରି ଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏହା ବିରଳ। ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନକୁ କଳବଳ ଏବଂ କଳାଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଦୁରୂପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଦଳ 28 ହଜାର ଭୋଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ବିଫଳତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କେଉଁଠି ହେଲା ଯେ ଏବେ ଲକ୍ଷେ 23 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଲା। ସାଧାରଣରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସବୁଠି । "
ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ କହିଛନ୍ତି," ସରକାର ଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି।ଧାନ କିଣା, ମହିଳା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ,ରେସନ କାର୍ଡ କାଟିବା କଥା ସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର।ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବାରେ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ମୂଳରୁ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି,କଂଗ୍ରେସ ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି ।" ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି।ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।ଯେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଦୁର୍ବଳ ସେଠି ସରକାରଙ୍କ ସହ କଣ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର। ସମାଜର ଶେଷ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର। ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସରକାର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ,ସରକାରୀ ଦଳକୁ କେତେ ଘେରିବେ ଖାଲି ବହାସ୍ପୋର୍ଟ କରିବା କଥା।ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ପଚାରିବା। ଯେଉଁ ଦଳର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା ତାଳସରାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ,ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ,ଉମାର୍କୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଜେପୁରରେ କାହା କଳା ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା ? ଯେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସେଠି ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଘେରିବେ।"
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବେ ଦୁର୍ବଳ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ସାଙ୍ଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାଶ । "ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେବି ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଫ୍ଲପ ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥାନ ନେବାକଥା। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଲେ ହି ଲୋକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ,ନଚେତ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେନାହିଁ ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ଲଢ଼ିବେ କେମିତି।କଂଗ୍ରେସ ନୂଆପଡାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଦଳରେ ଭିତରେ ବିରୋଧ ପଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିରୋଧୀ ଠିକ ନରହିଲେ ଶାସକ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ସହଜ ହେବନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। "
ନଭେମ୍ବରର ୨୭ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୨୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ୨୮ ତାରିଖରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୪, ୫ ଓ ୬ ତାରିଖ ତିନିଦିନ ଧରି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚଦାବୀ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ୮ ତାରିଖରେ ବ୍ୟୟମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକ ଆଗତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର