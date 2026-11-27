ବିକାଶ କାମରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜମି, ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଜମିର ଆର୍ଓଆର୍, ସ୍ଥିତି ଓ ଫିଜିବିଲିଟି ଯାଞ୍ଚରେ ଫାଇଲ୍ ଅଟକୁଛି । ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଓ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ।
Published : November 27, 2026 at 1:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଅଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ଵୟନ ଶୂନ । ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କେଉଁଠି ଜମିର ମାଲିକାନା ଓ ଆର୍ଓଆର୍ ସମସ୍ୟା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜଟିଳତା । ଫଳରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାମ କରିବାକୁ ବିଧାୟକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଟହଟା । ଗୁରୁବାର, ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣ୍ଠି ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଉଠିଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ରୁଲିଂ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କୁଲାର ।
ବଢିଛି ପାଣ୍ଠି, ବିନିଯୋଗରେ ସମସ୍ୟା:
ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ବିକାଶ କାମର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିସ୍ରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସାମୂହିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ MLALADS । ୧୯୯୭-୯୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨୦୨୦-୨୧ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ୫ କୋଟି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ୪ କୋଟି ସାଧାରଣ ଉନ୍ନୟନ କାମ ପାଇଁ, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଓ ୫୦ ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଗୃହରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ମାଟିତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରିସ୍ କରିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବା ଦରକାର । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଜମିଟି ଆପତ୍ତିମୁକ୍ତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜମି ହେବା ଦରକାର । ଏହା ପରେ ଜମି ଯାଞ୍ଚ, ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଅନ୍ତି ।
ଏହି ନିୟମ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ । ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଜମିର ଆର୍ଓଆର୍, ଜମିର ସ୍ଥିତି ଓ ଫିଜିବିଲିଟି ଯାଞ୍ଚରେ ଫାଇଲ୍ ଅଟକୁଛି । କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ଏପରିକି ପାଣ୍ଠି ଦେଇ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଲ ବୋଲି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଓ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଫିଜିବିଲିଟି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରୁଥିଲା । ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ, ଜମିର ଆର୍ଓଆର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ପାଇଁ ବିଡିଓ କିମ୍ବା ପୌରସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷମତା କାଗଜରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ତ୍ୱରିତ କାମ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
"ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜମିର ଆର୍ଓଆର୍ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ୨୦୨୬-୨୭ର ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ୨୦୩୬ ମସିହାରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ବାଟ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ, " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ।
ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ପୂର୍ବ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଓ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକିଛି—ସେନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବ ଆସିବା ଜରୁରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜଳ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜଳକର; ୨୧୫ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ୫୯୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ‘ବର୍ଷକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ନଆସିଲେ ଅର୍ଥ ମିଳୁନାହିଁ। ଜମି ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।ବର୍ଷକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଓ ଜମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି।’ ସରକାର କଟକଣା କୋହଳ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି।
କେବଳ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ,ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜମି ନଥିବାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ; ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଗୃହରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ‘କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’, ଗୃହରେ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "MLALAD ନିୟମର ସରଳୀକରଣ ନହେଲେ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଷ୍ଟକର । ବିଶେଷକରି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଓ ଜମିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି । ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜମି ଦରକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେତିକି ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସେ ଗୃହରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । MLALAD ନିୟମର ସରଳୀକରଣ ଜରୁରୀ । ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଓ ଜମିର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକୁଛି । ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଶାସକ ଦଳ ।"
ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି । ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୁଲିଂ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କୁଲାର ପଠାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର