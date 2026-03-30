ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ: ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି

ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ । ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Opposition demanding Health Minister Mukesh Mahlings resignation in assembly
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 11:23 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରି ବିଧାନସଭାରେ 1 ମିନିଟ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଧନରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାମ, ସିପିଏମ୍ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷଣ ମୁଣ୍ଡା ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ।



ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି SCB ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ।


ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନି । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ।


ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ସିଟ୍ ରେ ବସି ରହି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ। ବିଜେଡିର ତମାମ ବିଧାୟକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।

ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ଆଜି ବି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ

ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION
ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
ODISHA ASSEMBLY UPROAR
