ETV Bharat / state

ଦୁଇ ବର୍ଷର ମୋହନ ସରକାରକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମାଲୋଚନା; କହିଲା, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନୁହେଁ ବିନାଶ ହୋଇଛି

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Opposition criticizes two year Mohan government says state has been destroyed instead of developed
ଦୁଇ ବର୍ଷର ମୋହନ ସରକାରକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା; କହିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନୁହେଁ ବିନାଶ ହୋଇଛି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିବିଧ ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନୁହେଁ ବିନାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ।


ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରା କୁଆଡେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।


କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, 'ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୧୧ଟି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ୧୩ ଟି ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆସିଛି l ୨୪ ମାସରେ ୨୪ ଗୋଟି ହତ୍ୟା.. ଏହା କଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ? ଏହି ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ?' ଗୃହ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତଫା ଦେଇ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ

ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଜବତ କଲା। ତେବେ ସେହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବ ନା ନାହିଁ, AGଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ l ସମସ୍ତ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତ l ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ l ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା BNSS ର ଧାରା 101, 341, 61 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲୁହେବା ଦରକାର l ଏହି ସବୁ ଧାରା ଆଇପିସିସି ଓ ସିଆରପିସିର ଧାରା 304,120A, 120B ପ୍ରଭୃତି ସହ ମିଳାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ l

ଏସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଚ କରୁଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହାର କୈଫିୟତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଦାବି କହିଛନ୍ତି l ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଫଳତାର ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି-ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ

'ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ସଫଳତା ପାଇଁ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ବିଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ସେ ବିଫଳତା ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଫଳତାର ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା; କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କେଜି ଚାଉଳ, ବର୍ଷକୁ ୮,୮୧୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ BMC ଆରମ୍ଭ କଲା PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍‌

TAGGED:

ମୋହନ ସରକାର
OPPOSITION CONGRESS
TWO YEAR MOHAN GOVERNMENT
ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ସମାଲୋଚନା
CONGRESS TARGETS BIP GOVT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.