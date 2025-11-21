ରାଜ୍ୟରେ ଚିନିକଳରେ ଲାଗିଛି କି ଗ୍ରହଣ ? କେବେ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି
ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଚିନି କଳ ଶିଳ୍ପ । ବନ୍ଦ ପଡିଛି 4 ଚିନିକଳ । ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନି କଳ ଶିଳ୍ପ । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଥିବା କଳକାରଖାନାକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରାଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚିନି କଳ ଶିଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପରି ବନ୍ଦ ପଡିରହିଛି । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତିି ବିରୋଧୀ । କେବେ ଚିନିକଳ ପୁନଃ ଚାଲୁ ହେବ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
କେବେ ପୁନଃଚାଲୁ ହେବ ଚିନି କଳ ?
ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଚିନିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ । ସେହି ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଖୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚିନି କଳ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାସହ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 8 ଚିନିକଳରୁ 4ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4ଟି ଚିନିକଳ ଏବେ କାମଚଳା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଓଡିଶାରେ ୮ ଟି ଚିନିକଳ ରହିଥିଲା । ସେଗୁଡିକ ହେଲା,
- ନୟାଗଡ଼ ଚିନି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍
- ଦି ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନି କଳ ଲିମିଟେଡ୍
- ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସମବାୟ ଚିନି କଳ ଲିମିଟେଡ୍
- ଦି ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍
- କଟକ ଜିଲ୍ଳାର ବଡମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀ ଚିନି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟିଲେରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚିନି ଲିମିଟେଡ୍
- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍
- ଦ ଜୟପୁର ଚିନି କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
ବନ୍ଦ ପଡିଛି 4 ଚିନିକଳ:
ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ହେଉ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୮ଟି ଚିନିକଳରୁ ୪ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି । ବାକି ୪ଟି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଛି । ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ଚିନି କଳ ଗୁ଼ଡିକ ହେଲା,
- ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ
- ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସମବାୟ ଚିନିକଳ
- ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଳାର ବଡମ୍ବା ଠାରେ ଥିବା ସମବାୟ ଚିନିକଳ
- ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ନୟାଗଡ଼ର ସମବାୟ ଚିନିକଳ
ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ୨.୯ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ:
ଓଡିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ୨.୯ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହା ୪୦ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ ୭୧ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧.୭ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମୋଟ ପେଷଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଛଅଟି ଚିନି ମିଲ୍ ଅଛି । ଯାହାର ପେଷଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧.୭ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପେଷଣ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ ୪୦-୪୫% ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।
ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ:
ସାଧାରଣତଃ ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ଆଖୁଚାଷ କରାଯାଏ । ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଖୁଚାଷ ହେଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ର ଚାହିଦା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଥିଲା । ଆଖୁ ଚାଷ କମିଯିବାରୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିନି ଆସୁଛି ।
ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା
ଚିନି କଳ ପୁନଃ ଚାଲୁ କେବେ ହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି । ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ରଖିଥିଲେ କୃଷି ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ତାକୁ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ସଜାଡିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବଡମ୍ବାରେ ଚିନିକଳ ହୋଇଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ।"
ଚିନିକଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର: ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବରଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେପି ସରକାର ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ । 90 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଚିନିକଳ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ । ସରକାର ଯେତିକି ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେତେ ଦେଲେନାହିଁ । ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସମବାୟ ଭିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ ନାହିଁ । ଖାଲି ଜମି ପଡିଛି । ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ । ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ସରକାର ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସରକାରୀତନ୍ତ୍ରର ନକରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକାଂଶରେ କଳ କଳଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି । ସମୟ ଅଛି ସରକାର ଏବେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ତାହା ପୁନଃ ଚାଲୁ ହୋଇପାରିବ ।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳ: ବଡମ୍ବା ବିଧାୟକ
ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବିଜେପି । ବଡମ୍ବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭେଟି ଦେବେ । ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳ ପୁନଃ ଚାଲୁ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଲୁ । ଆଇନଗତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଯିବ । ରୂପ ରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଥାନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ, ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ।"
ସମବାୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି," ଚିନିକଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । Ncdcକୁ ଏବେ ବଜେଟ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ହଜାର କୋଟି ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ଚିନିକଳକୁ ସଚଳ କରାଯିବ । ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଇଥାନାଲ,ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ।ଚିନି କଳ ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏହା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ସରକାର ଏନେଇ ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।"
