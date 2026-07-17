ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର

ଅଘଟଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Opposition attacks government over Rath Yatra blunders and incidents; government says it was a failed event
ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 7:26 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Opposition attacks on Puri Stamped, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଗତ ୨ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ସରକାର । ଯୁଗଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସରକାର । ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଅଘଟଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ସେହିପରି ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବିଫଳ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୨ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି । ଯୁଗଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର । ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯିବ ତାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କାମ କୋଟିକୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଟାହିଆ ଭିଜିଲା ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା । ଟାହିଆକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଟାହିଆ ମନକୁ ଖସିନାହିଁ । ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବ୍ୟବହାର ଚଳିବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଅନ୍ଧାରରେ ରଥ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଜୀବନ ହରାଇବା ସହ ଶହଶହ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ନିଜ ଦଳ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ସ୍ନାନବେଦୀରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା'ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମନଉଣା କରି ରଥକୁ ଗଲେ‌ । ଟାହିଆ ହଲିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼େ । କିନ୍ତୁ ୪୦ ମିନିଟ ପହଣ୍ଡିରେ ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ ।"

ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବିଫଳ- କଂଗ୍ରେସ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଅଘଟଣ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ଅପସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆୟୋଜନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ (ETV Bharat Odisha)
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ।"

'ସଫଳତାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ'-

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ । ମୁଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ । ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ସରକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଭିଡ଼ରେ କୌଣସି ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ବାହାରେ କେଉଁଠି ହୋଇଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଟାହିଆ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ଟାହିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଯଥା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ।"

ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ
ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ ଅପସାରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅପେକ୍ଷିତ । ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଆସ୍ଥାର ମହାପର୍ବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ- ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।

ଅନ୍ଧାରରେ ରଥ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଜୀବନ ହରାଇବା ସହ ଶହଶହ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ଧାରରେ ରଥ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଜୀବନ ହରାଇବା ସହ ଶହଶହ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣ ପରେ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରାରେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ବିଜେଡିର ଶୋକ, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ! ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, 200 ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : July 17, 2026 at 7:36 PM IST

TAGGED:

OPPOSITION ON PURI STAMPEDE
RATH YATRA BLUNDERS
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ମରିଚକୋଟ ଦଳାଚକଟା
ODISHA PURI STAMPEDE
CONG BJD ON PURI STAMPEDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.