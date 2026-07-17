ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର
ଅଘଟଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 17, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 7:36 PM IST
Opposition attacks on Puri Stamped, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଗତ ୨ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ସରକାର । ଯୁଗଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସରକାର । ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଅଘଟଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ସେହିପରି ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବିଫଳ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତ ୨ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି । ଯୁଗଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର । ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯିବ ତାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କାମ କୋଟିକୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଟାହିଆ ଭିଜିଲା ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା । ଟାହିଆକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଟାହିଆ ମନକୁ ଖସିନାହିଁ । ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବ୍ୟବହାର ଚଳିବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଅନ୍ଧାରରେ ରଥ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଜୀବନ ହରାଇବା ସହ ଶହଶହ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ନିଜ ଦଳ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ସ୍ନାନବେଦୀରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା'ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମନଉଣା କରି ରଥକୁ ଗଲେ । ଟାହିଆ ହଲିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼େ । କିନ୍ତୁ ୪୦ ମିନିଟ ପହଣ୍ଡିରେ ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ ।"
ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବିଫଳ- କଂଗ୍ରେସ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଅଘଟଣ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ଅପସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆୟୋଜନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
'ସଫଳତାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ'-
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ । ମୁଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ । ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ସରକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଭିଡ଼ରେ କୌଣସି ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ବାହାରେ କେଉଁଠି ହୋଇଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଟାହିଆ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ଟାହିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଯଥା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ।"
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ ଅପସାରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅପେକ୍ଷିତ । ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଆସ୍ଥାର ମହାପର୍ବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ- ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରାରେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ବିଜେଡିର ଶୋକ, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ! ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, 200 ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର