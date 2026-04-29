ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା 'ଅପରେସନ୍ ନେତ୍ର'; ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ୫ ପିସ୍ତଲ ସହ ୨୦ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ, 3 ଗିରଫ
ବିହାରରୁ ଆସିଥିଲା ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ । ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇଥିଲା l ଏକ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କିଣିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : April 29, 2026 at 12:39 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୁଲିସକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୁଲିସର ତ୍ୱରତ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧିକ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ୫ଟି 7.65 ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ, ୨୦ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲେନପାଲିର ସନ୍ତୋଷ ଖେଡ଼କର (୩୬), ଓ ପି ଏମ୍ କଲୋନୀର ବିଶାଳ ବାଗ(୩୦) ଓ ଲମଟିବାହାଲର ମୁଖ୍ୟ ସପ୍ଲାୟର ବଣ୍ଟି ପ୍ରସାଦ (୩୪)।
ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଣା ଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକ
ମଙ୍ଗଳବାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନାନୁସାରେ, 'ଅପରେସନ୍ ନେତ୍ର’ ଅଭିଯାନରେ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓରାମ, ଅଭୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ପୂର୍ବାହ୍ଣରେ ପି ଏମ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। '
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡି ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ସନ୍ତୋଷ ଓ ବିଶାଳଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପଚାରଉଚରାରେ ସେମାନେ ଏହି ପିସ୍ତଲ ବଣ୍ଟିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିବା କହିଥିଲେ। ବଣ୍ଟିକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି। ବଣ୍ଟି ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବିହାରରୁ ଆଣିଥିବା ଜେରା ବେଳେ କହିଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କିଣିଥିବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।'
ଏ ନେଇ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର ୯୫/ ୨୮-୪-୨୦୨୬, ଧାରା ୧୧୧(୪) ବିଏନ୍ଏସ୍ଆର/ଡବ୍ଲୁ ଧାରା-୨୫(୧)/ ୨୫(୧ବି)(କ)/୨୫(୭)/୨୯ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
