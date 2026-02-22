ଅପରେସନ କବଚ: 1,25000 ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅବୈଧ କାରବାର କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯୁବକ
2000 ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା କାରବାରର ଟେର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ।
Published : February 22, 2026 at 2:17 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ସାଇବର ଅପରେସନ କବଚକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନାର NCRB ପୋର୍ଟାଲରେ ଅବୈଧ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । 2000 ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା କାରବାରର ଟେର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ କମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଫନୀନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ନାୟକ ସାଇବର କବଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
1,25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା କାରବାର ଧରାପଡିଲା:
ଏହି ମାମଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ କମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମିତିରା ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତିଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ସେ 2024 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ । 16 ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା କାରବାର କରାଯାଇଥିବାର ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ସାମିଲ ରହିଥିବାର ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।"
ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । କେସ୍ ନଂ 46/26 ଧାରା 317(2), 318(4), 336(3) BNS ଅଧିନରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆତିଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 11ଟି ଡେବିଟ କାର୍ଡ, 2ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ, 5ଟି ଆଧାରକାର୍ଡ ସମେତ ଅପରାଧୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଧାରକାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ କମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଆତିଶଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅପରାଧୀ ଜଡିତ ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଏହି ନେଟୱର୍କରେ ବହୁ ସ୍ତରର ଅପରାଧି ସାମିଲ ରହିଥିବା ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ କମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଜଣା ଫୋନ୍, ମେସେଜ, ଲିଙ୍କକୁ ନ ଖୋଲିବା, ଆଧାର ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ।
