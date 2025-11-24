ଅପରେସନ ନୀଳ ଜହର, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏସପି-ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ବୌଦ୍ଧରେ ଗତ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କଟାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି 2500 ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
Published : November 24, 2025 at 3:17 PM IST
Operation Green Clean ବୌଦ୍ଧ: ପାଠ ପଢାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ...ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏପରି ଖବର ଅନେକ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ ଓ ଦେଖିଥିବେ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି(ସୋମବାର) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ । ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ କ୍ଲିନ୍ ଜରିଆରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୀଳ ଜହର । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଏକ ଓ ଏସପି ରାହୁଲ ଗୋଏଲ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଝରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ପତିତ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ବାଇକ ଯୋଗେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଗତ 27ରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ କ୍ଲିନ୍:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଅଭିଯାନ । ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2500 ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଉଭୟ ମାଓ ଦମନ ଓ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଝରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ପତିତ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଖୋଦ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅପିଲ୍:
ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏପରି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କାମ ଛାଡନ୍ତୁ । ପଶୁ ପାଳନଠୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେସବୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ।’
କଟା ଗଲାଣି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ:
ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଏସପି ରାହୁଲ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏପରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ଗତ 27 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । 60ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2500 ଏକରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କଟା ସରିଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଛାଡି, ଛେଳି ଚାଷ, କୁକୁଡା ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଏପରି ବେଆଇନ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ