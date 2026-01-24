ଅପରେସନ ଗୋ ରକ୍ଷା: 2ଟି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲସ ରେଡ୍
କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଅପରେସନ ଗୋ ରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ । ରାଙ୍କି ଗ୍ରାମର ତପନ କୁମାର ବାରିକ ଏବଂ ସେଖ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ।
Published : January 24, 2026 at 4:52 PM IST
Operation Go Raksha କେନ୍ଦୁଝର: ଅପରେସନ ଗୋ ରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ରାଙ୍କି ଗ୍ରାମରେ ତପନ କୁମାର ବାରିକ (ଟିଟୁ ବାରିକ) ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତପନ ବାରିକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଏହି ଚଢାଉ ସହ ଚାନଭିନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ।
ଅପରେସନ ଗୋ-ରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ:
ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଃଖିଆ ଛକରେ ଥିବା ସେଖ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ । ଏହାସହ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଚଢାଉ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅମିତ ଭୁୟାଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସଦର ଆଇଆଇସି ଅମିତ ଭୁୟାଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରୀ ଥାନା ମାମଲା ନମ୍ବର ୧୦୭/୨୦୨୫ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନେଇ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ଗୋ-ରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ଼ କରି ୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ, ୧ କେଜି ସୁନା, ୩ କେଜି ରୁପା, ୧୧ଟି ୪ ଚକିଆ ଗାଡି, ୧୩ଟି ୨ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଜାଗା ଓ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଦି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଆଇଆଇସି ଅମିତ ଭୁୟାଁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୈତାରୀ ଥାନା କେସ ନମ୍ବର 107/2025 ଅନୁସାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ରାଙ୍କି ଗ୍ରାମରେ ତପନ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲୁ । ସେହିପରି ସେଖ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ଯ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । "
