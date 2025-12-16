ETV Bharat / state

ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼ରେ ଧରା ହେଲା 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ; ନଷ୍ଟ କରାଗଲା 2,706 ଏକର ଜମିର ଗଂଜେଇ ଗଛ

Operation Dharpagarh in Odisha, narcotics worth over Rs 10 crore seized

OPERATION DHARPAKAD BY CUTTACK POLICE
10 କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 1:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡିଶା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅପରେସନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସାମିଲ ହୋଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କଫ ସିରପ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ସହ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

୧୮ ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ NSA ମାମଲା

ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନ । ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମୁଦାୟ ୯୪ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୧ କେଜି୬୫୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ୧୩୩ ଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ, ୨୯୨ ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୨୭୦୬ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୪୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୮ ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ NSA ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।

OPERATION DHARPAKAD BY CUTTACK POLICE
10 କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ (Etv Bharat)

ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ

ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା) ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

OPERATION DHARPAKAD BY CUTTACK POLICE
10 କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା; ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ୱେବସାଇଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୂଷା ନଈରେ ଭର୍ତ୍ତି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ, କେବେ ସରିବ ଅଠରନଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ?

TAGGED:

OPERATION DHARPAKAD
OPERATION DHARPAGARH ODISHA POLICE
NARCOTICS SEIZED
ODISHA POLICE
OPERATION DHARPAGARH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.