ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ; ୩୯,୭୧୪ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ୩୭୯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୯,୭୧୪ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ୩୭୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Published : March 17, 2026 at 3:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସବାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ସାଇବର ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ 'ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ'ରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୩ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସାଇବର ଠକେଇର ମୂଳ ଆଧାର ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ନକଲି ସିମ୍ ନେଟୱର୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୋଲିସ ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୯,୭୧୪ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ସହ ୧୪୨୨ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୩୭୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ୭୫୪୯ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଟୱର୍କ, ନକଲି ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର, ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ, ହାୱାଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ଓ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।ଏହାସହ ବହୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ସଫଳତା: ଡିଜିପି
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକର ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 'ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ନକଲି ସିମ୍ ନେଟୱର୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା I4C ର ଡାଟା-ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଡାଲ ଟିମ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି, ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଟେଲିକମ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାଇବର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ସହ ସାଇବର ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା:
ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ ୫.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ୧.୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଓ ହାୱାଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୩୦.୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ୫୮ଟି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ କାରବାରର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ୫ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୪.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ନୂଆପଡା ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ୩ଟି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରି ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ ଜାଲ KYC ଓ ପ୍ରି-ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ମ୍ୟୁଲ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ UPDରେ ୨୯.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଟୱର୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୪୭ଟି ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସହ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ SMS Forwarder APK ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକିଂ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ୮୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଜାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦୁରୁପଯୋଗ ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକେଇ, ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବେଆଇନ କ୍ରିପ୍ଟୋ ମାଇନିଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଜଟିଳ ରାକେଟ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସନ୍ଦେହଜନକ ଅର୍ଥ କାରବାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର