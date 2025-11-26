ETV Bharat / state

ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲା ଅପରେସନ ବାଲୁ ବଜାର: 50 ହାଇୱା ଜବତ, 6 ଗିରଫ

ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ଟିମର ଚଢାଉ

Jagatsinghpur Collector and SP raided illegal sand mining in Balipatna
ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ଟିମର ଚଢାଉ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 8:26 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ । ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ଚଢାଉ କଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲପାଟଣାରେ ଚଢାଉ କରି 50 ହାଇୱା ଜବତ କରିବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ଟିମର ଚଢାଉ (ETV Bharat Odisha)

ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଚଢାଉ:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଲିପାଳ ବାଲି ସୈରାତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ନାମ ଅପରେସନ ବାଲୁ ବଜାର ରଖା ଯାଇଥିଲା ।ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ହାଇୱା କିଲିପାଳ ବାଲି ସୈରାତରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଟିମ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ 50ଟି ହାଇୱା ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ବାଲିଘାଟ ଲିଜରେ ନେଇଥିବା ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

50 ହାଇୱା ଜବତ, 6 ଗିରଫ:

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମହାନଦୀ କୂଳ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି । ମିଳିତ ଟିମର ରେଡରେ ଆମେ 50ରୁ ଅଧିକ ହାଇୱା, ବାଲି ଉଠାଉଥିବା 3ଟି ଗାଡି ( ଯାହାର ଦାମ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ) ଜବତ କରାଯାଇଛି । 6ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବାଲି ସୈରାତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚୋରି ହେଉଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।"

ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣର ରାକେଟ:

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣର ଏକ ରାକେଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସ ଆପ ଗ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କିଲିପାଳ ବାଲି ସୈରାତକୁ 2024 ମସିହାରେ 5ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଖାତା ନଂ 298/ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 954, ପ୍ରାୟ 13 ଏକରରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଜ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ବାଲି ନିଆ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।ଏହି ବାଲି ସୈରାତରୁ ରାତି ଅଧିଆ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ବାଲି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

