2 ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ବନ୍ଦ କଲେ ଡାକ୍ତର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ
10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଓପିଡି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା । ଆଜିଠାରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓପିଡି ସେବା 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
କଟକ: ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଓମସା ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ। ଆଜିଠାରୁ ତେଜିଲା ଓମସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଣିକି ଆଉ ଓପିଡି ସେବା ଏକ ଘଣ୍ଟାଏ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ। । ସକାଳ 9 ଟାରୁ 11 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଥର ଆଲୋଚନା କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ଗଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ, ହେଲେ ସରକାର ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନ କରିନାହାନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯଦି ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନିଅନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ସକାଳେ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଓପିଡି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଓମସା।
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ:
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବିର ତର୍ଜମା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର କମିଟିର ବୈଠକ ବସି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ କମିଟି। 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଓପିଡି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, " ଓମସାର ଦାବିକୁ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ । ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି । ତାଙ୍କର 2ଟା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସେଣ୍ଟରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ରୋଗୀ ସେବା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୋଗୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯିଏ କରୁଛି ସେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ତାହା କହୁଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇନାହିଁ। "
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ?
ବିନା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ DACP ପ୍ରଦାନ ।
ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କନିଷ୍ଟ ବର୍ଗଙ୍କ ଭଳି ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏବଂ DACPରେ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ଲେଭଲ ୧୫କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ।
OMHS ଓ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ।
KBK ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ ।
ପୋଷ୍ଟ ମୋର୍ଟମ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି କମିଟି ବସାଇ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ ।
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ।
ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯାଉ ।
ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ।
ADHOC ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ଓ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳକୁ DACPରେ ଗଣନା କରାଯାଉ ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଓମସାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ପାଖାପାଖି ୧୫ ହଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୬ ହଜାର । ସରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ।
