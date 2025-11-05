ETV Bharat / state

ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ରାଣୀ ଓମରାନ୍ନି; ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସଫଳତା

ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚନ୍ତି । ସେ ସେହି ପାଦରେ ସ୍ଟିରପ୍‌ରେ ଚଢ଼ି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୁଅନ୍ତି । ନୃତ୍ୟରୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଛାପ ।

Multi Talented Young Star from Bhubaneswar Shining in Dance Sports and Academics
Multi Talented Young Star from Bhubaneswar Shining in Dance Sports and Academics (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 11:06 PM IST

4 Min Read
Multi Talented Girl Ommranny Parida ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚନ୍ତି.. ସେ ସେହି ପାଦରେ ସ୍ଟିରପ୍‌ରେ ଚଢ଼ି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୁଅନ୍ତି...ନୃତ୍ୟରୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା..ସ୍କୁଲସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର..ସବୁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଛାପ । କଥାରେ ଅଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ । ସେମିତି ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଓମରାନ୍ନି ପରିଡ଼ା । ଏକାଧାରାରେ ସେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମରାନ୍ନି ପାଠ ସହ ନୃତ୍ୟ ସାଧନା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସଫଳତାର ସହ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି ।

Omrani Parida Multi Talented Young Star from Bhubaneswar Shining in Dance Sports and Academics

ସ୍କୁଲରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଗାଥା:

Ommranny Parida Performing Odissi
Ommranny Parida Performing Odissi

ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଥୁଆହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଶତାଧିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମାନପତ୍ର । କାନ୍ଧରେ ଓହଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମେଡାଲ । ଘର ସେଲ୍ଫରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଦେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଟ୍ରଫି । ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର । ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓମରାନ୍ନି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରାର କଥା । ଓମରାନ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ । ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରୀ ରହିଛି ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ସଫଳତାର ଗାଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମରାନ୍ନି ପାଠ ସହ ନୃତ୍ୟ ସାଧନା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓମରାନ୍ନି ପାଠରେ ଯେମିତି ଠିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନିପୁଣା ।

Ommranny Parida With her Mother
Ommranny Parida With her Mother
Ommranny Parida Performing Odissi on Stage
Ommranny Parida Performing Odissi on Stage



ଛୋଟ ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣ :

Ommranny is Being Awarded
Ommranny is Being Awarded
ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଥ‌ିବା ବେଳେ ମାଆ ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଡ଼ା ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି । ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଓମରାନ୍ନି ଭୁବନେଶ୍ଵର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ । ପାଠପଢା ସହ ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କଠୁ ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି । ଛୋଟ ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣ ଓମରାନ୍ନି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସଫଳତା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓମରାନ୍ନି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Ommranny Parida
Ommranny Parida
Ommranny Parida Performing Odissi on Stage
Ommranny Parida Performing Odissi on Stage



ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପଦକ:

Ommranny received Certificates
Ommranny received Certificates

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ କବାଡି ଓ ଖୋଖୋ ଖେଳି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ଏହି କ୍ରୀଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଧାବିକା ମଧ୍ୟ । ୧୫ ଶହ, ୧୮ ଶହ ଓ ୩ ହଜାର ମିଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ରାଉରକେଲା ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରିଲେ ରେସରେ ସିଲଭର ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଓମରାନ୍ନି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ପୈତୃକ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

Ommranny received Certificates
Ommranny received Certificates
Ommranny is Being Awarded
Ommranny is Being Awarded



କବାଡି ଓ ଖୋଖୋରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ:

ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓମରାନ୍ନି କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିବାର ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି । ଘର ଆଖପାଖରେ କ୍ରୀଡା ପରିବେଶ ସହ କ୍ରିକେଟର ମହୋଲ ଅନୁଭବ କରିଛି । ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା । ଛୋଟବେଳୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ କବାଡି, ଖୋଖୋ ଓ ଆର୍ଥଲେଟିକ ଉପରେ ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସେହିପରି ଛୋଟ ବେଳୁ ଟିଭି ଓ ରିଏଲିଟି ସୋ' ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେହି କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି ଅଟକିଯାଏ । ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ନାଚ ଓ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଘରେ କହିବା ପରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ।"

Medal And Prizes won by Ommranny
Medal And Prizes won by Ommranny
Ommranny in Sports Competition
Ommranny in Sports Competition



ଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରା ଓମରାନୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ:

Medals won by Ommranny
Medals won by Ommranny

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କ୍ରୀଡା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ସଫଳ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଲଙ୍ଗ ରନର ଭାବେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ୧୫ ଶହ, ୧୮ ଶହ ଓ ୩ ହଜାର ମିଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ ଓମରାନ୍ନି । ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି । ଅରୁଣାଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରା ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ।

Medals won by Ommranny
Medals won by Ommranny
Ommranny Parida Performing Odissi
Ommranny Parida Performing Odissi

Ommranny Parida Performing Odissi
Ommranny Parida Performing Odissi

ପରିବାରରୁ ମିଳୁଛି ସହଯୋଗ:

ପାଠପଢା ସହ ଅଶ୍ୱ ଚାଳନା ଓ ନିଜର ଫ୍ୟାସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି । ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ ସର୍ଭିସ ବା ଆଇଏଫଏସ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିବା ମା' ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଝିଅ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଆମେ ଝିଅକୁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ । ଝିଅର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିନାହୁଁ । ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ ।"

Ommranny Riding Horse
Ommranny Riding Horse


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

