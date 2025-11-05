ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ରାଣୀ ଓମରାନ୍ନି; ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସଫଳତା
ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚନ୍ତି । ସେ ସେହି ପାଦରେ ସ୍ଟିରପ୍ରେ ଚଢ଼ି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୁଅନ୍ତି । ନୃତ୍ୟରୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଛାପ ।
Published : November 5, 2025 at 11:06 PM IST
Multi Talented Girl Ommranny Parida ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚନ୍ତି.. ସେ ସେହି ପାଦରେ ସ୍ଟିରପ୍ରେ ଚଢ଼ି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୁଅନ୍ତି...ନୃତ୍ୟରୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା..ସ୍କୁଲସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର..ସବୁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଛାପ । କଥାରେ ଅଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ । ସେମିତି ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଓମରାନ୍ନି ପରିଡ଼ା । ଏକାଧାରାରେ ସେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମରାନ୍ନି ପାଠ ସହ ନୃତ୍ୟ ସାଧନା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସଫଳତାର ସହ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି ।
ସ୍କୁଲରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଗାଥା:
ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଥୁଆହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଶତାଧିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମାନପତ୍ର । କାନ୍ଧରେ ଓହଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମେଡାଲ । ଘର ସେଲ୍ଫରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଦେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଟ୍ରଫି । ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର । ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓମରାନ୍ନି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରାର କଥା । ଓମରାନ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ । ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରୀ ରହିଛି ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ସଫଳତାର ଗାଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମରାନ୍ନି ପାଠ ସହ ନୃତ୍ୟ ସାଧନା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓମରାନ୍ନି ପାଠରେ ଯେମିତି ଠିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନିପୁଣା ।
ଛୋଟ ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣ :
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପଦକ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ କବାଡି ଓ ଖୋଖୋ ଖେଳି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ଏହି କ୍ରୀଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଧାବିକା ମଧ୍ୟ । ୧୫ ଶହ, ୧୮ ଶହ ଓ ୩ ହଜାର ମିଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ରାଉରକେଲା ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରିଲେ ରେସରେ ସିଲଭର ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଓମରାନ୍ନି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ପୈତୃକ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
କବାଡି ଓ ଖୋଖୋରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ:
ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓମରାନ୍ନି କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିବାର ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି । ଘର ଆଖପାଖରେ କ୍ରୀଡା ପରିବେଶ ସହ କ୍ରିକେଟର ମହୋଲ ଅନୁଭବ କରିଛି । ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା । ଛୋଟବେଳୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ କବାଡି, ଖୋଖୋ ଓ ଆର୍ଥଲେଟିକ ଉପରେ ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସେହିପରି ଛୋଟ ବେଳୁ ଟିଭି ଓ ରିଏଲିଟି ସୋ' ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେହି କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି ଅଟକିଯାଏ । ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ନାଚ ଓ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଘରେ କହିବା ପରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ।"
ଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରା ଓମରାନୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ:
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କ୍ରୀଡା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ସଫଳ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଲଙ୍ଗ ରନର ଭାବେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ୧୫ ଶହ, ୧୮ ଶହ ଓ ୩ ହଜାର ମିଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ ଓମରାନ୍ନି । ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି । ଅରୁଣାଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରା ଓମରାନ୍ନିଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ପରିବାରରୁ ମିଳୁଛି ସହଯୋଗ:
ପାଠପଢା ସହ ଅଶ୍ୱ ଚାଳନା ଓ ନିଜର ଫ୍ୟାସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓମରାନ୍ନି । ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ ସର୍ଭିସ ବା ଆଇଏଫଏସ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିବା ମା' ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଝିଅ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଆମେ ଝିଅକୁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ । ଝିଅର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିନାହୁଁ । ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ ।"
