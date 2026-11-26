ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୯ ଦିନ: ଚାଉଳ ଉଠାଣରେ FCI ଫେଲ୍, ଧାନ କିଣା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା
ଚାଉଳ ନ ଉଠିଲେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲାଣି ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ବିକିବେ ଧାନ ? ଋଣ ସୁଝିବେ କେମିତି ? ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 26, 2026 at 5:20 PM IST
Paddy procurement could be affected, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଡିସେମ୍ବର ୫ରୁ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି । ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୯ ଦିନ । ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଅଚଳାବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା । ଗତବର୍ଷର ଚାଉଳ ଏଯାଏଁ ଉଠାଇନି FCI । ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମାତ୍ର ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ୬୨ ପ୍ରତିଶତ ଚାଉଳ କେବେ ଉଠିବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏପଟେ ଚାଉଳ ନ ଉଠିଲେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲାଣି ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ବିକିବେ ଧାନ ? ଋଣ ସୁଝିବେ କେମିତି ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଦିନ ଗଣୁଛି ଚାଷୀ । ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଋଣ ସୁଝିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ନଦାତା । ହେଲେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ଡିସେମ୍ବର ୫ରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷର ଚାଉଳ ଏଯାଏଁ ଉଠାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଶଙ୍କା ।
କେବଳ ଆଶଙ୍କା ନୁହେଁ, ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୩୭୩ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଉଠିଛି ମାତ୍ର ୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୨୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ୩୮ ପ୍ରତିଶତ । ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି ୬୨ ପ୍ରତିଶତ ଚାଉଳ । ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଚାଉଳ କେମିତି ଉଠିବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏପଟେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ନ ହେବାରୁ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ଗତବର୍ଷର ଚାଉଳ । ନୂଆ ଧାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ଖାଲି ନହେଲେ ଧାନ ରଖିବେ କେଉଁଠି ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସଂଘ ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ ।
ମିଲର୍ସଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ । କାରଣ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ । ଚାଷ ପାଇଁ ଧାରକରଜ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଋଣ ସୁଝିବେ କେମିତି ? ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବେ କିପରି ? ମଣ୍ଡିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କମ୍ ଦାମରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଶ୍ୟାମଘନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏବେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲୁଣି । ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରଖିବୁ ? ଏବେ ଯଦି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଲୁଣ, ତେଲ ଭଳି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତୁ । ମିଲର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଧାନ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସରକାର ଧାନ ନେଲେ ବା ତାହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଦାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ହିସାବରେ ଧାନ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ରଖିବେ? ଏହିପରି ସରକାର ଏବଂ ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଫସି ଯାଉଛୁ । ମିଲର୍ମାନେ ଯଦି ଧାନ ନ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ । ଆମ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ଆମର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧାନ ଉଠାଣକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ନା: ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଅସହଯୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ! ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ, ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ନେତା ଟିକେଲାଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯଦି ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ଉଠାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ, ତା'ହେଲେ ନୂଆ ଧାନ ରହିବ କେଉଁଠି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥା'ନ୍ତା, ବିଗତ ସରକାର ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିଲା ଓ ସୁପରିଚାଳନା କରି ପାରୁଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ । ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଯଦି ତାହା ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ପାରେ, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ, କେମିତି ରଖିବେ? ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ । ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ ହେଉଥିଲା । ଆଜି ଏ ସରକାରରେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଆଜି ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଜଗି ବସିଛି ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବା ଫଳରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏମାନେ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବେ ବି ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମିଲର୍ସ ସଂଘ ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର ମିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଜାଗା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଚାଉଳ ଯାଉନାହିଁ । ଏହା ଗତ ରବି ଋତୁରେ ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ଉଠିବାର କଥା ସେତେ ଉଠି ନାହିଁ । ମିଲର୍ ଯଦି ଧାନ ଉଠେଇଲେ ବି ଅତି ବେଶୀରେ ୫ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ୍ ଆମେ ରଖି ପାରିବୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ୭୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତ ବାକି ୬୦ ଲକ୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଲୋଚନା ସବୁଦିନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନଉଛନ୍ତି ସେ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୁରା ଏଫ୍ସିଆଇ ସହଯୋଗ କରୁନି କି ସରକାର ତାର ଅନ୍ୟ ବାଟ ବି ବାହାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମିଲ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ୍ ରହିଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)