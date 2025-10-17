ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି, ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ
ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏତଲା ପରେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ ।
Online Sale of Puri Mahaprasad ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତତ୍ପର ପୋଲିସ । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ବେଆଇନ ଅଟେ । ହେଲେ ଏକ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଏହା ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।
ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି:
ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ । ଏହି ଏତଲାକୁ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯିଏ ଦୋଷୀ ବାହାରିବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।’
ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ:
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏକ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥାଳି ନାଁରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର ୧୫୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ସେହିପରି ଜଣଙ୍କ ପିଛା ୨୯୦ ଟଙ୍କାରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡ଼ାଲମା, ବେସର ଓ ଖଟା ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି । ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ଆପରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ୪୯ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ । ଅନଲାଇନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ ବିରୋଧୀ । ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
2018ରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା:
ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା,ଓ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡେଲିଭରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ୱେବ ସାଇଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଏବେବି ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ମାଳ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଉନି, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏସବୁ ଆପ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ବିଜ୍ଞାପନ:
ଗତ 2020ରେ ଦୁଇ ଆପ୍ ଅନଲାଇନ ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା । ତେବେ ପୁଣି କିଛି ଅନଲାଇନ ୱେବସାଇଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ।
କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି:
ତେବେ ସେବାୟତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯେଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ । କଠୋର ଆଇନ ନ ଥିବାରୁ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବେଲ ପାଇ ମୁକୁଳି ଯାଇ ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଥି ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ।
