ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ?

ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ କହିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

HABISYALI REGISTRATION ONLINE
ଆଜିଠୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2026 at 3:10 PM IST

|

Updated : October 6, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜିଠାରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ବା ରାଈଦାମୋଦର ବ୍ରତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେଣୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ?

ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । https://edistrict.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ । ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି ରହିବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆ ?

ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୁଡାନ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ, ମୋଚି ସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ରେଲୱେ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ସହ ପ୍ରାତଃରୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନକାରୀ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

HABISYALI
ଆଜିଠୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ (File Photo ETV Bharat Odisha)
'ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଆସୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ '

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"୭୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଓ ୫୦ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବିବାହିତ ମହିଳା କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥାନ ଓ କେତେ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଏହି ସୂଚନା ଥିବା ରସିଦର କପି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହବିଷ୍ୟାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଶିବିରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

HABISYALI
ଆଜିଠୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ (File Photo ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କ ଷୋଳପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହିତ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁରୀରେ ଆମିଷ ହୋଟେଲରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ, ହୋଟେଲରେ ଉତ୍ତେଜନା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : October 6, 2026 at 4:28 PM IST

TAGGED:

ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପଞ୍ଜିକରଣ ପୁରୀ
PURI HABISYALI YOJANA ODISHA
ପୁରୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ରାଈ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ
PURI HABISYALI REGISTRATION ONLINE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.