ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସ୍କାମ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୭ ଗିରଫ

କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସ୍କାମ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି । ସାଇବର ଠକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

online investment scam 7 arrested including bank employees
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସ୍କାମ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୭ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 11, 2026 at 10:03 AM IST

କଟକ: ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସ୍କାମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଏହି ଅପରେସନ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିଲା । ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ଏହି ଅପରେସନରେ ୬୯ଟି ମୋବାଇଲ, ୨୧୫ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଶତାଧିକ ପାସବୁକ୍ ଓ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ ହୋଇଛି ।

ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସ୍କାମ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୭ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ବାବୁ ନାୟକ, କଟକର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁରର ରୁଦ୍ର ମାଧବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବନ୍ଧନ, ଆକ୍ସିସ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭଳି 4ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଛି ।

S. Debadutta Singh during Press Briefing
ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

୯୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍:
କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସ୍କାମ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୯୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

Car used in scam
ଠକେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର (ETV Bharat Odisha)

ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ:

  • ଡେସ୍କଟପ୍- 3ଟି
  • ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍‌ବୁକ - 554ଟି
  • ଡେବିଟ ଓ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ- 702ଟି
  • କାର- 1
  • ବାଇକ- 2
Mobiles, Sims, cash used during Scam
ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ନ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ:
ଏହି ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ନିବେଶରେ ବହୁଗୁଣା ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତୁଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଇ ଠକି ନେଉଥିଲେ । ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା ।

ପୋଲିସ୍‌କୁ ବାଟବଣା କରୁଥିଲେ:

ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ୱେବ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସିମ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପୋଲିସକୁ ବଟବଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଲୁଟୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର 5ରୁ 7ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥିଲେ । ଫଳରେ ପୋଲିସ୍‌ ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ।"

Recovered materials
ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜନତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ:

  • ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ।
  • ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଜରୁରୀ ସୂଚନା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ୧୯୩୦ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
Sims and other items used for Fraud
ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

