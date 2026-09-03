ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ହବ ପାଲଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର; ଅନଲାଇନ ବେପାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ, 7 ଗିରଫ
ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ନକଲି ଶାଢୀ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ବିକ୍ରି କରିବା ନାଁରେ କୋରିଅରରେ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : September 3, 2026 at 2:43 PM IST
ବଲାଂଗୀର:ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ପଡିଛି । ପୋଲିସ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଚୋର ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଯାଉଛି । ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ । ବଲାଂଗୀରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ତରିକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ନୂଆ ତରିକାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଅନଲାଇନରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଆମାଜନ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ । ଏହି ଚୋରାଚାଲାଣର ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ସହ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
କେମିତି ହେଉଥିଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ
ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଅନଲାଇନ କୋରିଅରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ନକଲି ଶାଢୀ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ବିକ୍ରି କରିବା ନାଁରେ କୋରିଅରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏହାକୁ ଧରିବା ସହ ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଆମାଜନ ଲଜିଷ୍ଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଢ଼ୀ ବେପାର ନାଁରେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ।
ବଲାଂଗୀର ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ହବ
ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ହବ ପାଲଟିଛି। ପୋଲିସର ଧରପଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ହାତରେ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଧରା ପଡୁଛି। ପୋଲିସ-ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ମାଫିଆମାନେ ଅନଲାଇନ କୋରିଅର ଜରିଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାବେଳେ ବଲାଂଗୀର ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଧରିଛି । ଏଥିରେ ଦୁଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସହ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଶାଢ଼ୀ ନାଁରେ ଯାଉଥିଲା କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ
ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରର ଦୁଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି ଓ ବିମଲ ତାଣ୍ଡି ଅନଲାଇନ କୋରିଅର ଆମାଜନ ଏସଡବ୍ଲୁଏରେ ଏକ ନକଲି ଶାଢ଼ୀ ବେପାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। କ୍ୟୁଆର କୋର୍ଡ ଜାରି କରି ଅନେକ ଥର କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। କ୍ୟୁ ଆର କୋର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ଡେଲିଭରି ସ୍ଥାନକୁ ବିନା ଦ୍ବିଧାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ । ପୋଲିସ ଏହାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏହା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କୋରିଅର ସର୍ଭିସ ଆମାଜନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏଭଳି ପାର୍ସଲ ଜବତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶାଢ଼ୀ ନାଁରେ ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୧୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା ।
କୋରିଅର ଆମାଜନକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସହ ଜଗତ ରାମ ତାଣ୍ଡି, ପ୍ରଦୀପ ସୁନା, ରତ୍ନା ଭୋଇ, ଛବିଲ ଧରୁଆ, ତାରା ଚନ୍ଦ ତାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି କାର ଓ ନଅଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି।
ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଥର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରି ସାରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ରୀମ ପାଇବା ପରେ ଏମାନେ ଆମାଜନ ଜରିଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ।
ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର
ବଲାଂଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏଠାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଆମାଜନ ଲଜିଷ୍ଟିକ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଜଣା ପଡିଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତ ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ଏହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନ ପୁର ରାମପୁର ଅଂଚଳର ଦୁଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ଗିରଫ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକ ନକଲି ଶାଢୀ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ପାର୍ସଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭରି କ୍ୟୁଆର କୋଡ଼ ଦେଇ ଅମାଜନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅମାଜନ କୋରିଅରକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଂଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚାଲିଥିଲା 400 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ସୀମାରେ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ, 5 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରୁ କାଜୁ ବସ୍ତା ଭିତରେ ନୀଳ ଜହର ଚାଲାଣ, ୧୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୨୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ