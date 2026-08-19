ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର PMG: ପୋଲିସ-ଡ୍ରାଇଭର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପଥର ପିଙ୍ଗି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଆହତ
ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅଖଚକ ଜାମ୍ । ଏକାଠି ହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ, ବାଇକ ଏବଂ କାର୍ ଚାଳକ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 19, 2026 at 2:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଲା, ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ଅନଲାଇନ୍ ଟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜଧାନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧାରଣା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଚାଳକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଶୁଣିନଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୋ ବସ :
ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ‘ଆମ ବସ୍’କୁ ପଥର ମାଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ୍ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟେକା ମାଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ, ହୋମଗାର୍ଡ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ସମେତ ୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍:
ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନେକ ଗାଡିକୁ କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା । ତେବେ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ।ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାବ୍ ଓ ଆପ୍-ଭିତ୍ତିକ ଯାନବାହନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଯାନବାହନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବରେ ଆପ୍ରେ ଯାନବାହନ ଉପଲବ୍ଧତା କମିଯାଇଛି ।
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡିସିପି:
ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ । ସେମାନେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା । ଆଜି ଜାଣିଶୁଣି ଅସୁବିଧା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ରାସ୍ତାରେ ହଟାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଥାନାରେ ଏତଲା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ ।"
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ କହଛନ୍ତି,"ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଗାଡି ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ଆମେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ଅନ୍ୟ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଆମର ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ।"
ସେପଟେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଅଟେ ଜାମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଚାଲି ଆସିଲୁଣି । ଆମର ଟ୍ରେନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନା ଅଟୋ ଚାଲୁଛି ନା ଟାଉନ ବସ ଚାଲୁଛି । ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । "
- ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ଦାବି :
ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ ଦାବି:
- ସମସ୍ତ ରାଇଡ଼-ହେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ (Ola, Uber. Rapido, Odisha Yatri, ଇତ୍ୟାଦି) ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ।
- ଚାଳକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୨୪/୭ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।
- ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଅଧିକ ଭିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ରାଇଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଉ ।
- ଆପରେ ବୁକିଂ ଅନୁରୋଧ ଆଲର୍ଟ ଅତି କମରେ ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ
- ଯଦି ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଯାନ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଫିଟନେସ୍ ସାଟିଫିକେଟ୍ (FC) ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ।
ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦାବି
ପ୍ରତି ରାଇଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୧୫୯ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ ।
- ଦିନର ଭଡା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ୧୧୨ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭଡା ୧୧୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଉ ।
- ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୀତି' ପ୍ରଣୟନ ହେଉ।
- ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
- ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ପିକ୍-ଆୱାର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ଦୀର୍ଘ ପିକ୍-ଅପ୍ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ
- ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ଳ (waiting charges) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
- ଡ୍ରାଇଭର ପିକ୍-ଅପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ରଦ୍ଦ କଲେ, ରଦ୍ଦକରଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
ଅଟୋ ରିକ୍ସା ପାଇଁ ଦାବି:
ଯଦି ଅଟୋ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପିକଅପ୍ ସ୍ଥାନରେ ୩ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ।
- ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟୋକୁ ୩ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ।
- ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟୋରେ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେଉ ।
- ରାତି ୧୦ଟାରୁ ସକାଳ ୬ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ସର୍ଚାର୍ଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉ ।
- ଯଦି ଗ୍ରାହକ ବୁକିଂ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଫି ଦିଆଯାଉ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ; ଓଲା, ଉବର ଓ ରାପିଡୋ ଗାଡ଼ି ଚକାରୁ ଖୋଲିଲେ ପମ୍ପ - Smart City Online Auto Group
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଲି ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଙ୍ଘର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଚକା ଜାମ ଧର୍ମଘଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର