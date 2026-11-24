ଖାଲ ଯୋଗୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ-୩ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି
Published : November 24, 2026 at 5:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାର ଖାଲରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ ଶେଷଦେବ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛିନ୍ତି। ତେବେ GAIL India Limitedର ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ହାଇୱା ଚାଳକକୁ ଖୋଜୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ-୩ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଭୋର୍ ସମୟରେ ନାଲ୍କୋ ଓ ଓମ୍ଫେଡ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହାଇୱା ଚାପିଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳର ଶେଷଦେବ ସ୍ବାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିଲେ। ପାଇପ୍ କାମ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଗାତରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆସୁଥିବା ହାଇୱା ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଶେଷଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଗାତ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା। ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଇନକ୍ବାରି ଚାଲିଛି ।'
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କୌସିକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମ ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ଫୁଟପାଥରେ ପାଇପ ଲାଇନ କାମ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଖାଲ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ' ବୋଲି କୌସିକ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମାରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଗାଡ଼ିଚାଳକ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। କିଛିବବର୍ଷତଳେ ବମିଖାଲରେ ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ କାମ ତୁଟାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ହୋଇଥିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜେଜେ ଓ ନାତି ମୃତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ ସାତ ଜନମର ସାଥୀ; ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଛକିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ପୁଅ