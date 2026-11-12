ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ପାଞ୍ଚ ଗିରଫ, ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡୋମେନ୍
ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୭ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ସଫାରି କାର ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 12, 2026 at 10:16 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଓ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଟିଂ ଆପରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ । କିଙ୍ଗପିନ୍ ବିଦେଶରେ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡୋମେନ । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କଠାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଓ ଗେମିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ (୩୦), ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଦୋଭା ଗ୍ରାମର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ମାଇନିଂ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ସବିତା ପାତ୍ର (୪୩), ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳୀ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରଶ୍ୱର ଥାନା ଚମ୍ପଦାନୀର ସନ୍ତୋଷ ଶାହ, ବିହାର ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସନୋଖର ଥାନା ଖଜୁରିଆ ଗ୍ରାମର ବିବେକ କୁମାର (୩୦) ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲା ଜାମୁରିଆ ଥାନା ତୋପସିଗ୍ରାମର ସାଗର କୁମାର (୩୦) ।
ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୭ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ସଫାରି କାର ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଇଓ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ ୪୮ (ତା ୧୧.୧୧.୨୦୨୬) ଅନୁଯାୟୀ ବିଏନଏସ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆକ୍ଟ-୨୦୨୫, ଓପିଜି ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଠକେଇ କାରବାରରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାର ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସପି ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ନିକଟ ପାର୍କରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବସି ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଖେଳ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, କିପରି ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହାକୁ ସିକ୍କିମ ଗେମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁନଥିଲେ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ । ଏହି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାମ ହେଉଛି ସିକ୍କିମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ, ସେମାନେ tswingg.cc ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଥିଲେ ।
ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଡୋମେନ୍ ହେଉଛି '.cc', ଯାହା କୋକୋସ୍ (କିଲିଙ୍ଗ୍) ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ଦେଶ-ସଂକେତ ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡୋମେନ୍ । ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଡୋମେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ।
ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ବେଆଇନ ବେଟିଂ କାରବାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏହି ବେଟିଂ କାରବାରରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାଇପାରନ୍ତି । ୱେବସାଇଟ୍ର ଡୋମେନ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରୁ ହେଉଥାଇପାରେ । ସେହିପରି ଏହି ଗେମ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଗେମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନଧିକୃତ ବେଟିଂ କାରବାର । ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସହ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇଥାଏ । ଅନଲାଇନ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ବାଜି ଲଗାଯାଏ । ଲାଲ୍, ସବୁଜ ଓ ବାଇଗଣୀ ଆଦି ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଖେଳ । ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର । ଏହି ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ବେଟିଂ କାରବାରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ।
ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବେଟିଂ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କମିଶନ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଗେମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଇପାରିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏହା ଏକ ଠକ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଓ ସବିତା ପାତ୍ର ନାମକ ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଜୟ କୁମାର ଏହି ଗେମ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସବିତା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ବିଜୟ ଜଣେ ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସହ ତାଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ମାନର । ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ । ସବିତା ହିଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଗେମ୍ରେ ଆଉ କେତେଜଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେଜଣ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅପରେଟ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍; ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 3 ଗିରଫ, 2 ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର