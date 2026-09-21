ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅପରେଟ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍; ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 3 ଗିରଫ, 2 ଫେରାର

ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେପୋଲିସ ଲାପଟପ୍‌, କ୍ରୋମବୁକ୍‌, ୭୮ ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ /ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ୧୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍‌ବୁକ୍‌, ୧୪ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌, ୮୬ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

three Arrest for operating online betting app network
ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅପରେଟ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅପରେଟ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏହି ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । ଏହାସହିତ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ସାଇବର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଠକେଇ ରାକେଟ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଥିବା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ , ଛତିଶଗଡର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଧରମଦାସ ମାଣିକପୁରୀ ଓ ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଜଗଦୀଶ ସେଠୀ ଓରଫ ସୁରଜ ।

ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅପରେଟ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି -

ଝାରଖଣ୍ଡର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧରମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ହାତ ବାରିସି କରି ରମ୍ଭା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଜପତି ନଗର ପାଲୁରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍‌ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଏହି କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସାଇବର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଉକ୍ତ ଘରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସର ଚଢାଉ ସମୟରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ୨ଟି ଏଚ୍.ପି ଲାପଟପ୍‌, ଗୋଟିଏ ଲେନୋଭୋ କ୍ରୋମବୁକ୍‌, ୭୮ ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ /ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ୧୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍‌ବୁକ୍‌, ୧୪ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌, ୮୬ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଜାଜ ପଲସର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ।


ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ “JD Bhaiya (FP Hisab Group)” ନାମକ ଏକ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ ଗ୍ରୁପ୍‌ କରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବେଟିଂ କାରବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ Reddyplay11, Hash777, 100panel, Fairplay ଏବଂ Digitalpp.onelink.me ଭଳି ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଆଇଡି, ପାସୱାର୍ଡ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ରେକର୍ଡ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ଏପରିକି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଓ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା ସେ ନେଇ ସେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।


ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମାନେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଏହି ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିଲେ, କୋତୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମ୍ମା ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ସୁତ୍ରର ଖବର ପାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ରମ୍ଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭଡା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସାଇବର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସମେତ, ଏସଡିପିଓ ଏବଂ ରମ୍ଭା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ । ଚଢାଉ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ବହୁତ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ମାନେ ବେଆଇନ୍ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେହି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବେଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ । ପାଖାପାଖି ଏମାନଙ୍କର ୭୫ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାରବାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି ୧୦ ଲକ୍ଷର କାରବାର ହୋଇଛି । ସେ ୧୦ ଲକ୍ଷର କାରବାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ଗିରଫ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ ରହିଛି । ସେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ସେମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ କିମ୍ୱା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବେଟିଂ କରୁଥିଲେ । ଆମ ଦେଶରେ ବେଟିଂ ବେଆଇନ । ସେଥିରେ ସେମାନେ ବେଟିଂ କରିବାକୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ବେଟିଂ କରିଲେ ୧୫ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ । ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଦେଖାଇ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ବେଟିଂ କରାଉଥିଲେ । ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଥିଲା । ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- IPL ବେଟିଂରେ ବନ୍ଧାହେଲା 'ବସ୍': ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍
ONLINE BETTING APP FRAUD NETWORK
BETTING FRAUD RACKET BUSTED
ONLINE BETTING FRAUD
ONLINE BETTING FRAUD RACKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.