କାଲି ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଙ୍ଘର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଚକା ଜାମ ଧର୍ମଘଟ
ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ କଟକରେ ବିଶାଳ ରାଲି ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଙ୍ଘ ।
Published : February 8, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 10:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ । ଅନଲାଇନ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଚାଳକର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ୧୧ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିକୁ ନେଇ ୯ ତାରିଖରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଧର୍ମଘଟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଓଡିଶା ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ଆସୋସିଏସନ । ସକାଳ ୬ ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପିଏମଜି ଛକରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ-୨ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଯଦି ସରକାର ନଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନେଇ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ସଙ୍ଘ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ କଟକରେ ବିଶାଳ ରାଲି ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଙ୍ଘ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ୍ । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଗୁଡିକ ଯେଉଁଠି ଅଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଅଲଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଙ୍ଘ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଳଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଓଲା, ଉବେର, ରାପିଡୋର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ବିଶେଷକରି ଅଫିସ ଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମୋଟ ଉପରେ ଓଲା, ଉବର, ଭଳି ବେସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ପଲଟିଗଲାଣି । ଯେଉଁଠି ସିଟି ବସର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ତା ସ୍ଥାନ ନେଇଛି । ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ଆସୋସିଏସନ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ସଙ୍ଘର ଆବଶ୍ୟକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ, ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କଣ ?
ଉବେର (UBER) ଏବଂ ରାପିଡୋ (RAPIDO) ଏହି ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଲା (OLA) ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି।
୨. ଘରୋଇ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଥିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନକୁ ୩ଟି କମ୍ପାନୀ (OLA, UBER ଏବଂ RAPIDO) ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସ୍ମାର୍ଟସଟି ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ।
୩. ଆଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀ ସମୟେ ସମୟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଡା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଚାଳକ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛି।
୪. ବର୍ଭମାନର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଖ୍ ଆଗରେ ରଖ୍ ଏହି ୩ଟି କମ୍ପାନୀ (OLA, UBER ଏବଂ RAPIDO) କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଲା ଭଳି ଓଡିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ସହିତ ଭଡାକୁ ସରକାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ ।
୫. OLA କିମ୍ବା UBER ରେ ହୋଇଥିବା ବୁକିଂ ସ୍ଥାନରେ ଚାଳକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି କ୍ୟାନସେଲ ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମିଳି ଆସୁଥିବା କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ବାବଦକୁ ଟ. ୧୫.୦୦ ଙ୍କା ରାଶିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଇନ୍ଧନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ।
୬. ବର୍ତ୍ତମାନ OLA କମ୍ପାନୀ ନିଜର କମିଶନ ରାଶିକୁ ଆମ ଠାରୁ ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ ପରିଶୋଧ କରାଉଛି ତା'ପରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରୁ ।
୭. ଚାଳକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଅତି କମ୍ ରେ ଅନ୍ତତଃ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେଉ ଏବଂ ତା' ସଙ୍ଗେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ର ମଧ୍ଯ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉ ।
୮. ସରକାର ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ "ଚାଳକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ" (Driver's Welfare Board) ଗଠନ କରାଯାଉ।
୯. OLA କିମ୍ବା UBER ରେ ହେଉଥିବା ବୁକିଂ ର କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ରାଶି କୁ ପୂର୍ବଭଳି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଳବତ୍ତର ରହୁ ।
୧୦. ଅନଲାଇନ ବୁକିଂର ପଲସ ରିଂଗିଙ୍ଗ OLA କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟୁନ ୫ କିମ୍ବା ୮ ସେକେଣ୍ଡ କରୁ ।
୧୧. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଚାଳକଙ୍କୁ ବିନା ନ ଜଣେଇ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ମନ ଇଛାରେ ଚାଳକର ପରିଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ (ID) କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦରଦାମର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଳକ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଅନଲାଇନ୍ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥୁବା ଆଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । କାରଣ ଆଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗତି କରୁଛୁ ।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଓଲା, ଉବର ଭଳି ଅନଲାଇନ ଯାତ୍ରା ସେବା ସଂଘ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନଚେତ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଟି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର