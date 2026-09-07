ETV Bharat / state

ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ, କେଜି 70 ଛୁଇଁଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ଖାଉଟି

ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Onion prices have increased again, touching 70 per kg, consumers are unhappy
ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ, କେଜି 70 ଛୁଇଁଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ONION PRICE HIKE, କଟକ: ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କେଜି ପିଛା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଜି ହଠାତ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ କେଉଁଠି 65 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠି 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଆମଦାନୀ କମ ପାଇଁ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି 3 କିଲୋ କିଣୁଥିଲେ ଏବେ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋ କିମ୍ବା ଏକ କିଲୋ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଆଜ ଦର ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି ରିଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ, କେଜି 70 ଛୁଇଁଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)



ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ବରାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଦର ହୋଲସେଲରେ ୩ କିଲୋ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କିଲୋପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ବଜାରକୁ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଆସୁଥିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ତିନିଟି ଗାଡ଼ି ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । ପ୍ରାୟ ମାସେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ । ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିଲେ ଦର କମିବ," ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉ ନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆମଦାନୀ କମ୍ ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ ।
ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । (ETV Bharat Odisha)
ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କହିଛନ୍ତି । କେ ଉତ୍ତମ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଦର 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଜି ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ପରିବା ଦର ଯେତିକି ବାଧୁଛି ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି । ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଏମିତି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ସରକାର ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ ।
ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । (ETV Bharat Odisha)

ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଦର ନ କମିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ । ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ବୋଲି ଖାଉଟି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ରେ ଆଉ ପିଆଜ ମିଳୁ ନଥିବା ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି ।

ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ ।
ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ, 50 ଛୁଇଁଲା ଦର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, ଆହୁରି ମାସେ ଦେଇପାରେ ଟେନସନ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ONION PRICE HIKE
ONION PRICE RISE ODISHA
ODISHA ONION RATE TODAY UPDATE
ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର
ONION PRICE RISE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.