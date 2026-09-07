ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ, କେଜି 70 ଛୁଇଁଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ଖାଉଟି
ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 7, 2026 at 7:36 PM IST
ONION PRICE HIKE, କଟକ: ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କେଜି ପିଛା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଜି ହଠାତ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ କେଉଁଠି 65 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠି 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଆମଦାନୀ କମ ପାଇଁ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି 3 କିଲୋ କିଣୁଥିଲେ ଏବେ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋ କିମ୍ବା ଏକ କିଲୋ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଆଜ ଦର ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି ରିଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ବରାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଦର ହୋଲସେଲରେ ୩ କିଲୋ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କିଲୋପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ବଜାରକୁ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଆସୁଥିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ତିନିଟି ଗାଡ଼ି ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ । ପ୍ରାୟ ମାସେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ । ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିଲେ ଦର କମିବ," ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉ ନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆମଦାନୀ କମ୍ ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଦର ନ କମିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ । ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ବୋଲି ଖାଉଟି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ରେ ଆଉ ପିଆଜ ମିଳୁ ନଥିବା ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, ଆହୁରି ମାସେ ଦେଇପାରେ ଟେନସନ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ