ETV Bharat / state

ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, ଆହୁରି ମାସେ ଦେଇପାରେ ଟେନସନ !

ବଢିଲା ପିଆଜ ଦର । ପ୍ରଭାବିତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଓ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି । ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଦର । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Onion Price increase
ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Onion Price Increase କଟକ: ଡାଲି, ତେଲ ,ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା ପରିବା ପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପିଆଜ ଦର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କିଲୋପ୍ରତି ୨୨ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଦାମ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଅର୍ଥାତ ୪୦ରୁ ୪୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଆଜ ଦର କମ୍‌ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷା ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)

ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି:

କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପିଆଜରେ ଚଳିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ଭାତ ସହ ପିଆଜ ଲଗାଇ ଖାଇଦେଵ । ମାତ୍ର ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ଏପରିକି ଷ୍ଟ୍ରିଟଫୁଡ୍‌ ଏବଂ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଦ୍ୟରେ ଏବଂ ଦହିବରାରେ ପିଆଜର ଦରକାର ପଡେ । ମାତ୍ର ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

Onion Price increase
ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)


ଦହିବରା ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାଡ଼:

ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେମନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମରେ ପିଆଜର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ । ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନେ ପିଆଜ ବାରମ୍ବାର ମାଗନ୍ତି । ଦୈନିକ 10 କିଲୋ ପିଆଜ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବେ ବେପାର କେମିତି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦହିବରା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

Onion Price increase
ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)

ସେହିପରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା ପିଆଜରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।"

କେବେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ଦର:

କଟକ ଛତ୍ରବଜାର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଦର ହୋଲସେଲରେ 3 କିଲୋ ପ୍ରତି 90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା ।ଏବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ହରିଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡି ଆସୁଛି । ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏକ ମାସ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ । ବର୍ଷା କମିଲେ ଅମଳ ପିଆଜ ବଜାରକୁ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।"

Onion Price increase
ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)

ତେଵେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କହିଛନ୍ତି । ଯତୀନ କୁମାର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 22ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପିଆଜ କିଣିଥିଲେ । ଏବେ ଘର ପାଖରେ କିଲୋପ୍ରତି 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲିଟିଛି । ଦର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭରୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି

ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ? ଜାଣନ୍ତୁ..


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ONION PRICE RISE
ESSENTIAL COMMODITY PRICE HIKE
ପିଆଜ ଦର
ONION RATE IN ODISHA
ONION PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.