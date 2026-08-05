ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, ଆହୁରି ମାସେ ଦେଇପାରେ ଟେନସନ !
ବଢିଲା ପିଆଜ ଦର । ପ୍ରଭାବିତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଓ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି । ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଦର । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 5, 2026 at 12:09 PM IST
Onion Price Increase କଟକ: ଡାଲି, ତେଲ ,ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା ପରିବା ପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପିଆଜ ଦର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କିଲୋପ୍ରତି ୨୨ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଦାମ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଅର୍ଥାତ ୪୦ରୁ ୪୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଆଜ ଦର କମ୍ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷା ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି:
କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପିଆଜରେ ଚଳିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ଭାତ ସହ ପିଆଜ ଲଗାଇ ଖାଇଦେଵ । ମାତ୍ର ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ଏପରିକି ଷ୍ଟ୍ରିଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଦ୍ୟରେ ଏବଂ ଦହିବରାରେ ପିଆଜର ଦରକାର ପଡେ । ମାତ୍ର ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଦହିବରା ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାଡ଼:
ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେମନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମରେ ପିଆଜର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ । ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନେ ପିଆଜ ବାରମ୍ବାର ମାଗନ୍ତି । ଦୈନିକ 10 କିଲୋ ପିଆଜ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବେ ବେପାର କେମିତି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦହିବରା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
ସେହିପରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା ପିଆଜରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।"
କେବେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ଦର:
କଟକ ଛତ୍ରବଜାର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଦର ହୋଲସେଲରେ 3 କିଲୋ ପ୍ରତି 90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା ।ଏବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ହରିଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଗାଡି ଆସୁଛି । ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏକ ମାସ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ । ବର୍ଷା କମିଲେ ଅମଳ ପିଆଜ ବଜାରକୁ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।"
ତେଵେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କହିଛନ୍ତି । ଯତୀନ କୁମାର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 22ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପିଆଜ କିଣିଥିଲେ । ଏବେ ଘର ପାଖରେ କିଲୋପ୍ରତି 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲିଟିଛି । ଦର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭରୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ? ଜାଣନ୍ତୁ..
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ