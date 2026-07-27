ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ONGCର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ମହାନଦୀ ଅଫଶୋର ବେସିନରେ ପ୍ରଥମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟ ମହାନଦୀ ଅଫଶୋର ବେସିନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 27, 2026 at 8:23 PM IST
ONGCs big move in Odisha coast, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟ ମହାନଦୀ ଅଫଶୋର ବେସିନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ କର୍ପୋରେସନ ବା ONGC ପ୍ରଥମ ଡିପୱାଟର ଅନ୍ୱେଷଣ କୂଅ MN-DW18-1-H-Dର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦ୍ୱୀପ ସିଂ ପୁରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିସି ଜରିଆରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମିଶନର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଭାରତର ଗଭୀର ଓ ଅତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ ଓ ଘରୋଇ ତୈଳ-ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଗତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାରର ସଦବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ Open Acreage Licensing Programme ବା OALP ରାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ୩ ହଜାର ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫,୬୦୦ MMTOEରୁ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ କାଭେରୀ, ମହାନଦୀ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ବେସିନରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ONGC ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି ୫ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ DeepX ବା Deepwater Exploration Mission Centre ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି । କାରଣ ମହାନଦୀ ଅଫଶୋର ବେସିନରେ ONGC ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ଓ କୋଣାର୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛି । ସେହି ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ନୂଆ କୂଅ କୋଣାର୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଖନନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ତୈଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଉର୍ଜା ମାନଚିତ୍ରରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଯାତ୍ରାର ଏକ କୌଶଳଗତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ମହାନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଅବବାହିକାରେ ONGC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବିଶାଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଉତ୍କଳ ଓ କୋଣାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଅଭିଯାନ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଦେଶୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଡିପ୍ୱାଟର ଡ୍ରିଲିଂକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ରିଗ୍ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସଫଳ ଅନ୍ୱେଷଣ ଭାରତର ଘରୋଇ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ବିଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବ । ଏହା ସହିତ ଦେଶର ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ONGC ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଭାରତର ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ସୀମା ମହାନଦୀ ଅଫଶୋର ବେସିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଲେ ଦେଶର ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୭ ବିଭାଗରେ ୪୬୨୩ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୫ ପରାମର୍ଶ, 'ଚାକିରୀ କେବଳ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା: ୩ଟି ବିଭାଗରେ ୫୯୧ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ, ୫ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ପଦ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର