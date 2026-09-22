ETV Bharat / state

କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରୁ ୪୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ସନ୍ଧାନ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ONGCର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧାନ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓଏନଜିସି (ONGC)କୁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ।

ONGC strikes gas in deepwater Mahanadi Basin off Odisha coast
କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରୁ ୪୩ କିମି ଦୂରରେ ଗ୍ୟାସ ସନ୍ଧାନ (ONGC)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 9:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ (ONGC) । କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ONGCର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ (Samudra Manthan)- ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ କୂପ MN-DW18-1-H-Dରେ ଗ୍ୟାସ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହି କୂପର ମୋଟ ଗଭୀରତା ୧,୬୨୩ ମିଟର । ୧,୪୪୧ରୁ ୧,୪୫୨ ମିଟର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କୂପକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବାହ ଓ ରିଜର୍ଭୟାର ପ୍ରେସର ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିବା ONGC କହିଛି ।

ONGC strikes gas in the deep waters of Mahanadi Basin off Odisha coast
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓଏନଜିସି (ONGC)କୁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି (ONGC)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ଏହି କୂପରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମହାନଦୀ ଅଫସୋର ବେସିନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ONGCର ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ଅଫସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଳ (Utkal) ଓ କୋଣାର୍କ (Konark) ନାମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ନୂଆ ଗ୍ୟାସ ସନ୍ଧାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି "ଭାରତର ସମୁଦ୍ର-ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ONGC ଭାରତର ଗଭୀର ଏବଂ ଅତି-ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିର ନୂତନ ଘରୋଇ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି । ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ 'PNG ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫' ଅଧୀନରେ ସାମୂହିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ 'କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ' (cluster development) ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗଭୀର ଜଳରାଶିସ୍ଥିତ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ONGC ଟିମ୍‌କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ!"



ତେବେ ଏହି ସନ୍ଧାନରୁ କେତେ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତାହା ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ONGC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ONGC strikes gas in the deep waters of Mahanadi Basin off Odisha coast
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓଏନଜିସି (ONGC)କୁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି (ONGC)


ମହାନଦୀ ଅଫସୋର ବେସିନରେ ଏହି ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଗାମୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପଦର ପରିମାଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସାରନ୍ତୁ LPG ସଂଯୋଗର e-KYC, ନଚେତ୍ ସବସିଡି ବନ୍ଦ ସହ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବଜାର ଦର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NATURAL GAS IN MAHANADI BASIN
ଓଏନଜିସି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ
ମହାନଦୀ ବେସିନ ଗ୍ୟାସ ସନ୍ଧାନ
ODISHA COST NATURAL GAS
ONGC SAMUDRA MANTHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.