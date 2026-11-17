ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ: ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପରିବାର
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମା'ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ? କେବଳ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ ରହି ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 17, 2026 at 11:09 PM IST
HUMAN DEATH ANNIVERSARY, କଟକ : କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ । ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଛରେ କିଏ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଛି । ବିଶେଷକରି ହ୍ୟୁମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ବେ କାହଁକି ଷ୍ଟେଜ ସୋ କରୁଥିଲେ ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ? ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାହିଁକି ନେଉ ନ ଥିଲେ ? ସଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ? ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ? କେବେ ଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ? ପ୍ରତ୍ୟକ ଷ୍ଟେଜ ସୋ'ରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେସବୁ କାହା ପାଖରେ ରଖା ଯାଉଥିଲା ? ହ୍ୟୁମାନ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ? ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମା'ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ? କେବଳ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ ରହି ଯାଇଛି ? ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଲାଣି । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଯେପରି ଦିଗହରା ପାଲଟିଛି । କାରଣ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେମୀ, ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମେଲ ପହଁଚିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ । ଅଉ ଏହାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟ ପଛର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ।
"ହ୍ୟୁମାନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ଭରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହୁଏତ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ । ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ମରିନି । ଆଜି ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । କାରଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲା ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ସମସ୍ତ ଗୀତ ସଂଗେ ସଂଗେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସେ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ହେବ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା ଏକ ମାମଲା ସିଡିଏ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ କରିଥିଲେ । ମାମଲା ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ସେ ଅବଗତ ଥିବେ । ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ମାନେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଦିଗ ଜାରି ରଖିଛି । ତେଣୁ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ କରି ହ୍ୟୁମାନ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଏମିତି କହିଲେ ଆଇନଜୀବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ମା' ସେଫାଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ