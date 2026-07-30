ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାମନଗରକୁ ପଠାଗଲା ୧,୦୦୦ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ

.ଧାମନଗର ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

Relief sent for flood affected
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 12:51 PM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Flood Situation ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ରେଡ୍ କ୍ରସ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ୧,୦୦୦ଟି ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଟ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ (ETV Bharat Odisha)

ଧାମନଗରକୁ ଗଲା ଏକ ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ


ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଟରେ ୨ କେଜି ଚୁଡ଼ା, ୧ କେଜି ଛତୁଆ, ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଚିନି ଏବଂ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବିସ୍କୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ରେଡ୍ କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Relief sent for flood affected
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ (ETV Bharat Odisha)
ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ୟାକିଂ ଓ ପଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
Relief sent for flood affected
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ (ETV Bharat Odisha)
ଜୁନିଅର ରେଡ୍ କ୍ରସ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରିଲିଫ ସହାୟତା ପଠାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି’’।
Relief sent for flood affected
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସାପ ଦଂଶନର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଡାଇରିଆ, ହଇଜା ଭଳି ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।


Relief sent for flood affected
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ରିଲିଫ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର: ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 5, ଲକ୍ଷାଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 30, 2026 at 1:30 PM IST

TAGGED:

FLOOD RELIEF BHADRAK
FLOOD AFFECTED BHADRAK RELIEF
RELIEF SENT TO BHADRAK
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ
FLOOD RELIEF OPERATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.