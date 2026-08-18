10 ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଶିକ୍ଷକ, କେମିତି ହେବ ପାଠପଢା.. ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ପଡି଼ଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : August 18, 2026 at 6:04 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 6:10 PM IST
PRIMARY EDUCATION IN KALAHANDI , ଭବାନୀପାଟଣା: ଉପାନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଏକାଧିକ ସ୍କୁଲ୍। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି । ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ବିଶେଷକରି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 30ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍କୁଲ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ପଡି଼ଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏ ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବର ।
ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ..34 ପିଲା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଟାଙ୍ଗପଦର ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ୩୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ । ପୁର୍ବରୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ମାସକ ତଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ।
ପାଜିବହାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ଚିତ୍ର
ବ୍ଲକର ପାଜିବହାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର । ଏଠାରେ ୩୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପୁର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ୬ ମାସ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପାଇକ ଥୁଆଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ୭୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ । ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ପାଠ ପଢାଉଥିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ପାଠ ପଢା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଥା ଅଫିସ କାମ, ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ରଖିବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେତେଦୂର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏନେଇ ପଟାଙ୍ଗପଦର ସ୍କୁଲର ଅଭିଭାବକ ନୀଳ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲରେ ୩୪ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ।ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲୁଛି । ସଂପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଜଣକ ମିଟିଂ କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କାମରେ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହୁଛି । ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ହେଲେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ବେନଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପୁରାଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ୩୦ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି । ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳର ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"
ଏନେଇ ପଟାଙ୍ଗ ପଦର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରାକେଶ ଧରୁଆ କହନ୍ତି," ଆମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ୩୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି । ପୁଣି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ । ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏ ନେଇ ବିଇଓ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି । ହେଲେ ସେ 'ଅପେକ୍ଷା କର, ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯିବ' ବୋଲି କହି ଚୁପ ରହିଗଲେ "।
ଏନେଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ବିଇଓ ରୁଷିଆ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, '୮ ରୁ ୧୦ ଟି ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଛି। ଲାଞ୍ଜିଗ଼ଡ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେବୁ" ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ; ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ