ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନୂଆ ମିଶନ, ମହଙ୍ଗା ଶ୍ବାସ ରୋଗ ଓ ହାଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବେ 1 ଟଙ୍କାରେ

ଏକ ଟଙ୍କିଆ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି ଓ ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ଭଳି ଦାମୀ ପରୀକ୍ଷା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ।

One Rupee Doctor New Mission Costly Lung and Bone Tests Now Available for 1 in Sambalpur
ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନୂଆ ମିଶନ, ମହଙ୍ଗା ଶ୍ବାସ ରୋଗ ଓ ହାଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବେ 1 ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 13, 2026 at 8:57 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 9:05 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

ସମ୍ବଲପୁର: 1000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ହେବ ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି ଓ ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ଭଳି ଦାମୀ ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । ପୂର୍ବରୁ ସେ 1 ଟଙ୍କାରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଔଷଧର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନୂଆ ମିଶନ, ମହଙ୍ଗା ଶ୍ବାସ ରୋଗ ଓ ହାଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବେ 1 ଟଙ୍କାରେ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି ଓ ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ପରୀକ୍ଷା:
ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । ଏକ ଟଙ୍କିଆ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କର ଅଭିନବ 1 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରୟାସ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଏହା ପରେ 1 ଟଙ୍କାରେ ECG ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆହୁରି 2ଟି ଦାମି ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି (Spirometry) ଓ ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ପରୀକ୍ଷା (Bone Minerals Density) । ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି (Spirometry) ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ବାସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଠ ଥିବା ବେଳେ ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ପରୀକ୍ଷା (Bone Minerals Density) ଦ୍ବାରା ମହିଳା ତଥା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାଡ଼ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଲ୍ୟାବରେ କରାଇଲେ 1000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍‌ରେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

Bone Minerals Density Test
ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:


ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ଆରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଅନେକ ଗରିବ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତଥା ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି । ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ଏହି ନିଆରା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚାନ୍ଦାନୀ

Dr. Shankar Ramchandani with his wife.
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । (ETV Bharat Odisha)

1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବା:
2016 ମସିହାରୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଡା. ରାମଚନ୍ଦାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଜରୁରୀ ଔଷଧ, ଏକ ଟଙ୍କାରେ ECG, ଏକ ଟଙ୍କାରେ ନେବୁଲାଇଜର, ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଆଶା ବାଡ଼ି ଯୋଗାଇଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 1 ଟଙ୍କିଆ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଟଙ୍କାରେ Spirometry ଓ Bone minerals density ପରୀକ୍ଷଣ କରେଇବାରେ ସେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସକ ବୋଲି ଡା. ରାମଚାନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ।

Spirometry
ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି (ETV Bharat Odisha)


ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ ପଛର ପ୍ରେରଣା:
ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ନିଜର ପିଲାଦିନ କଟାଇଥିଲେ । ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଅଜା ଓ କାକାଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାର ଦେଖିଥିଲେ l ପରିବାର ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି । ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଡା. ରାମଚାନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ।

Bone Minerals Density Test
ବୋନ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିିଟି ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ରୋଗ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୁସଫୁସ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଓ ଅସ୍ଥି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି Spirometry ଓ Bone Minerals Density ପରୀକ୍ଷା ଲ୍ୟାବ ଖୋଲିଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଫୁସଫୁସ ରୋଗୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ନିଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରି ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ହୋଇ ପାରିବେ ।"

Health services at Rs. 1.
1 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । (ETV Bharat Odisha)

ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗର ପରୀକ୍ଷଣ:
"ମହିଳାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ 1 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସେବା ପାଇ ପାରିବେ । ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି (Spirometry) ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ମେସିନର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହା ସହିତ BMD ଟେଷ୍ଟ ମେସିନର ଦାମ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ । ଏହି 2ଟି ଟେଷ୍ଟକୁ ବାହାରେ କଲେ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହା ଏଠାରେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।" ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଡା. ରାମଚାନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ।


1000 ଟଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଏବେ 1 ଟଙ୍କାରେ:

Dr. Shankar Ramchandani is engaged in patient care.
ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । (ETV Bharat Odisha)
ଡକ୍ଟର ରାମଚାନ୍ଦନୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡା. ଶିଖା ରାମଚନ୍ଦାନୀ ସବୁ ବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ମାନସିକ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଥର ଆମେ Spirometry ଓ BMD ଟେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାବ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହି କ୍ଲିନିକରେ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ସହ ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ଓ ଅସ୍ଥି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ବାହାରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ 900 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗେ । ତାହା ଏଠାରେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇ ପାରିବ ।’
Dr. Shankar Ramchandani with an old woman.
ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । (ETV Bharat Odisha)

ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରୀକ୍ଷା:
ଏହି କ୍ଲିନିକକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଶ୍ବାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ମନ୍ଦାକିନୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ବାହାରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ପାଉଛୁ । ଏହା ସହ ବାହାରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କା ଫିସ ଦେବାକୁ ପଡେ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହ ଡାକ୍ତରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ।"

Patient care at the 1 rupee Clinic.
ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍‌ରେ ରୋଗୀ ସେବା । (ETV Bharat Odisha)

'କ୍ଲିନିକରୁ ଭଲ ସେବା ପାଇ ପାରିବେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ'
ରୋଗୀଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜୟନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଓଡିଶାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଡା. ରାମଚନ୍ଦାନୀ । ଏଠାରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଫୁସଫୁସ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ତଥା ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କାରେ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ପାରିବେ । ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ରାଉରକେଲା, ହୀରାକୁଦରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି କ୍ଲିନିକରୁ ଭଲ ସେବା ପାଇ ପାରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : February 13, 2026 at 9:05 PM IST

