ପୁଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେବା ବାରମ୍ବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 14, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଜ୍ୱର ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତା' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ନନ୍ଦନକାନନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେବା ବାରମ୍ବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ସହିତ କୃମି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । 5 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଛି ଜଣାପଡିବ ।
ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ:-
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଚରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ମଶା ଦ୍ୱରା ସଂକ୍ରମଣ ସତର୍କତା:-
ବିଶେଷକରି ମଶା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ନହେବା ପାଇଁ ସଂଘରୋଧ ଗୃହରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ମଶା ଭିତରକୁ ନପଶିବା ପାଇଁ ସଂଘରୋଧ ଘର ଚାରିପଟେ ତାରଜାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ମଶା ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜରରେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏହି ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଜଣେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲାଲା ଏକେ ସିଂ କହଛନ୍ତି, "ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ । ଯେହେତୁ ଏହି 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖିବା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନେବା । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର