ବୁର୍ଲା କିର୍ବା ଛକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗେଇ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଦିନ କିର୍ବା ଛକ ନିକଟରେ ଏମଡି. ଅନିଶ କୁରେଶୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 3, 2026 at 8:08 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା କିର୍ବା ଛକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଛକ ନିକଟରେ ଗତ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗେଇ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓରଫ ଟିଟୁକୁ ବୁର୍ଲା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଯୋଗାଇଥିଲା ରାଜା
ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୋମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାର ସିଂ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 11 ଟା ସମୟରେ କିର୍ବା ଛକ ନିକଟରେ ଏମଡି.ଅନିଶ କୁରେଶୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ସେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ରାଜା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସମୟରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ରାଜା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
ଗିରଫ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ନିକଟରୁ 7.65 ଏମ୍ଏମ୍ର 2 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ବିରୋଧରେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ୮ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29 ରେ କେସ ନମ୍ବର 373 ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଳାର ଆକ୍ରମଣରେ ଭିଣୋଇ ମୃତ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ: ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର