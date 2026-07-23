ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ MKCG ରୁ ଚିହ୍ନଟ, ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ MKCG ରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।ଏନେଇ କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 23, 2026 at 7:53 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା କରୋନା । ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଣେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଜ୍ବରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ପଜେଟିଭ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କୈଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରାସ ଭେରିଆଣ୍ଟ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉକ୍ତ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କୈଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗର ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ, କଫ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । "
ସେପଟେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ପଜେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ କୋଭିଡ ପଜେଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାସ । ସେପଟେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିହାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ-ମ୍ୟାଲେରିଆ ସତର୍କତା, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର