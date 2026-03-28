ETV Bharat / state

ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରରେ ଜଣେ ଗିରଫ, 61 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ

କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଅରମାନ ଖାନ (23) ନାମକ ଜଣେ ପେସାଦାର ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ l ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 10:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ସକ୍ରିୟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ନେଇ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏହା ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି l ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଠାବ କରି ଗିରଫଦାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ l

ଆଜି ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଅରମାନ ଖାନ (23) ନାମକ ଜଣେ ପେସାଦାର ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରମାନ ଠାରୁ 61 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l

ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, " ଅରମାନ ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ l ପୂର୍ବରୁ ତା ନାଁ ରେ ଲୁଟ୍, ଡକାୟତି, ବଟି ଆଦାୟ, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ରେ 32 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି l ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 09.10.2025 ସେ ବେଆଇନ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ରେ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତମାନ ସେ ଜାମିନରେ ଅଛି l

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ରେ ଧନୁପାଲି ପି.ଏସ. କେସ୍ ନମ୍ବର 127, Dt-28-03-2026,U/s-111(ii)BNS/21-B,NDPS-Act/25 Arms Act. ରେ ମାମଲା ୠଜୁ ହୋଇଛି l

ଏହି ମାସ 12 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ (EIB) ପକ୍ଷରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 341 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ l ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR BROWN SUGAR
ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର
BROWN SUGAR SEIZURE
BROWN SUGAR SMUGGLING ODISHA
SAMBALPUR BROWN SUGAR SEIZURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.