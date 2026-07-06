ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ
କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଉପରେ ଚାପି ଯିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : July 6, 2026 at 4:32 PM IST
Girl dies after wall collaps, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା ଘରର କାନ୍ଥ । କାନ୍ଥ ପଡି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଉପରେ ଚାପି ଯିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲଡ଼ିହା ଗ୍ରାମରେ ।
ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଘରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ମାଟି ଘର ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧସି ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ ରହିଛି ।
ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡ଼ିହା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହୁଲଡ଼ିହା ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡି ଯିବାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାଆ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତିନି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଂଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସହ ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ ମାଟି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗୃହ ପାଳିତ ପାଞ୍ଚଟି ଛେଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘର ଭୁଶୁଡି ଜଣେ ମୃତ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ)