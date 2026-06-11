ଦିନେ ରୋଜଗାର ଥିଲା ୧୦ ଟଙ୍କା, ଆଜି ମାସକୁ ଦଶ ହଜାର..ସଶକ୍ତୀକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା
ରୋଜଗାର ଯେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢାଇ ଦିଏ, ମନରେ ଏମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦିଏ..ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 11, 2026 at 8:28 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଦିନେ ଘରର ଚୌହଦୀ ଭିତରେ କଟୁଥିଲା ଜୀବନ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଫିିକା ପଡି ଯାଉଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ । ନା ଥିଲା ପରିଚୟ ନା ଥିଲା ନ ଥିଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ । କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି 10/50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ରୋଜଗାର ଯେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢାଇ ଦିଏ, ମନରେ ଏମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦିଏ..ଏ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧୋବଶିଳା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଚଳଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ସାହାସ ଜୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ଗଢି ଉଠିିଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ପାରିଛି ।
ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ୧୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ
ଧୋବଶିଳା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଦିନେ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରି, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ୧୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ୧୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢି ଉଠିଲା ମା’ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ହଳଦୀ, ବେଶନ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେହିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଲେଇ ଶିଖିଥିବା କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ୫ଟି ସିଲେଇ ମେସିନ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ଲାଉଜ, ସାୟା, କୁର୍ତ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ, ପତାକା, ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହିଳାମାନେ ।
ସିଲେଇ କାମ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଲା
ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବ୍ଲାଉଜ ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ଧୀରେଧୀରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମହିଳାମାନେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ୨୦୨୨ରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୫୦ଟି ଗୋଡ଼ ମେସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୁଆ, କୁର୍ତ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ ଆଦି ତିଆରି କରି ୫୦ ମହିଳା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ପୁଣି ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାଂସଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ୨୦୨୩ରେ କଲିକତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କାରବାର ବଢିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମହିଳା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଯୋଡି ହେଲେ।
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ନବଦୁର୍ଗା ଟେଲରିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ
୨୦୨୪ରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବଦୁର୍ଗା ଟେଲରିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ । ସେହି କମ୍ପାନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତିନିମାସ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସହ ମାସିକ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ବାବଦକୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାଲିମ ସରିବା ପରେ ୨୦୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଗ କାମ। ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ଥରେ ୨୦/୨୫ ହଜାର ସୂତା ବ୍ୟାଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଅଟୋମେଟିକ ସିଲେଇ ମେସିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟାଗ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି।
୧୫୦ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ
କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଲେଇ ମେସିନ ଯେମିତି ଲକ ମେସିନ, ଓଭର ଲକ ମେସିନ, ବାରଟେକ ମେସିନ, କଟର ମେସିନ, ସୁତା କଟା ମେସିନ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଖରାପ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମେକାନିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ସଜାଡି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ୧୫୦ ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମାସକୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ସିଧା ସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗା ବ୍ୟାଗ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାସିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।
'ଏ ରୋଜଗାର କଳ୍ପନା ବାହାର ଖୁସି ଦେଇଛି'
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସିନିଗୋ ହାଁସଦା କହନ୍ତି, " ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ମେସିନରେ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରି ୫୦/୧୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଆମେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଆମ ବ୍ୟାଗ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ଘର ଚଲାଇବା ସହ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛି କରି ପାରୁଛୁ।"
ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପଛରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ସଭାପତି ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଜଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ‘ମା’ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ’ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗରିବ ମହିଳା ଥିଲେ । କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ। କେତେ ଗରିବା ମହିଳା ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ରାଶି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବେଶନ, ବଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ କେତେଜଣ ମହିଳା ସିଲେଇ ଶିଖିଲେ। ଛକରେ ମେସିନ ପକାଇ ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ୫ଟି ସିଲେଇ ମେସିନ ପକାଇ ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସାଂସଦଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବେ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି । ମା’ମାନେ ମାସିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।’
ନିବେଦିତା କହନ୍ତି, ‘ମା’ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ’ରୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆସି ଆମେ ‘ନବଦୁର୍ଗା ଟେଲରିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ’ରେ ପହଂଚିଛୁ। ଏବେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୫୦ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବୁ। କେବଳ ଆମେ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ, ଚାନ୍ଦୁଆ, ନଡିଆ କତା କାମ, ଉଲ କାମ ଏବେ ଅର୍ଡର ଧରିଛୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମର ସାଂସଦ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଦେଶ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ମାଲ ପଠାଇଲେ। ଆମେ କମ୍ପାନୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କାମ କଲୁ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଏବେ ଆମର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବେ ବିଦେଶକୁ ବି ଯାଉଛି।’
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ଲଢୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରର ବାଟ କେଉଁଠି କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ । ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଟ ଖୋଲିଯିବ । ଆଉ କାମ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ସଫଳତା ହାତ ମୁଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅସହାୟର ସାହାରା, ନିର୍ବାକ ମଣିଷର ସ୍ବର.. ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତାପ ସାହୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ, 2 ଏକର ଜମିରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ସୁନା