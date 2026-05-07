ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ: ଲାଲଗଡ଼ରୁ ବିକାଶ ପଥେ ସମ୍ବଲପୁର 'ନାକଟିଦେଉଳ', ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ
ନୀତି ଆୟୋଗ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ନାକଟିଦେଉଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।ସେହିପରି 5 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି lବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣାଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ।
Published : May 7, 2026 at 2:46 PM IST
Naktideul Aspirational Block, ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନ ଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଗର୍ଜନରେ ଥରହର୍ ହେଉଥିଲା ... ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା । ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କିଏ ପଚାରେ ? ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ । ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିବା ନାକଟିଦେଉଳ ଏହାରି ଭିତରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଭାବେ ମିଳିଛି ସଫଳତାର ଟ୍ୟାଗ୍ । 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କାୟାକଳ୍ପ । ଚକାଚକ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍କୁଲଠୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ସବୁ କିଛି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନାକଟିଦେଉଳ । ବ୍ଲକଟି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ କାମରେ ଏବେବି ଝୁଣ୍ଟୁଛି .... ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତା ପରଖିଛି ଇଟିଭି ଭାରତ ।
ଦିନ ଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗଡ଼:
ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠୁ ପ୍ରାୟ ନବେ (90) କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାକଟିଦେଉଳ । 2000 ମସିହାରୁ 2010 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ରହିଥିଲା । ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲାଲବାହିନୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ କରୁଥିଲେ । ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲା ।ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି । ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ନାକଟିଦେଉଳର ବିକାଶମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏବେବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନାକଟିଦେଉଳ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ (NITI AAYOG) 2024-2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା (Aspirational Block ) ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ନାକଟିଦେଉଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହାସହ 5 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି l ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି ବ୍ଲକ ...
ଯଦି ଆପଣ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ... ଯେପରି କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ସଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ... ସ୍ବଚ୍ଛ ରହିବା ସବୁଜ ରହିବା ...ଏପରି ଅନେକ ସୂଚନା ଫଳକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 'ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା । କାଦୁଅ ପଚପଚରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏପରିକି ରେଢାଖୋଲ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚକାଚକ୍ ପକ୍କା ରାସ୍ତା । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି:
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ l ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି l ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି l ଏବେ ସବୁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଖୋଲିଗଲାଣି ।’
ଭଲ ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି..
‘ପୂର୍ବରୁ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହୋଇଗଲାଣି l ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି l ଯୁବକମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାକଟିଦେଉଳ ବାସିନ୍ଦା କାଶୀନାଥ ସାହୁ । ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯସେବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କହିବା ହେଲା, 'ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମେଡିସିନ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ଏହାସହ ଜଳସେଚନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l’
ଏ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା...
ନାକଟିଦେଉଳ ଭଳି ଏକ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅନୁନ୍ନତ ବ୍ଲକ ଏମିତି ସଫଳତା ପାଇବା ସହଜ ନଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା l 'ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ‘ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି l ବ୍ଲକରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି l’
ବ୍ଲକର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ?
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ...
- ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ
- କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି
ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ସେବାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ଅନ୍ୟସ୍ତରକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ 39ଟି ପାରାମିଟରକୁ ଦେଖି ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକକୁ ଏହି ପରିଚୟ ମିଳିଛି l ' ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର l
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟମିତା ଉପରେ ଅଧିକ କାମ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି l ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ l ଆମ ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ କାମ କରିବୁ l’
କିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୁଏ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ?
ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଚୟନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ଅନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାମକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ l ଏଥିରେ 39ଟି ମାନଦଣ୍ଡ ବା ପାରାମିଟର ଦେଖାଯାଇଥାଏ l
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ନାକଟିଦେଉଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସୀମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା l
ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମହନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ‘ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କେତୋଟି ସଂକେତ (Indicator)କୁ ଦେଖି ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ l ସେହି ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଏହାର ଚୟନ ହୋଇଥାଏ l ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସବ, ନବଜାତକ ଶିଶୁଙ୍କ ଓଜନ, ଯେମିତି କି କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଟିବି ଆଦି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ସବୁକୁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ l ତେଣୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଯେମିତି ଜଣେ ରୋଗୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୌଳିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଏ l ’
ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜଳସେଚନ କାମ ବାକି ଅଛି:
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଏବେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଛି l
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବା କତରାପାଲି ଗାଁର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠ୍ କୁହନ୍ତି, ‘ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ l ଆଉ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅଭାବ ରହିଛି l ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଟୋପେ ଆଣିବାକୁ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ନଳକୂପ ଖୋଳାଯିବା ଉଚିତ ।’
ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ:
ଶିମିଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲକର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ନେଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି l ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଜାରି ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ l’
ମାଓଗଡ଼ରୁ ମୁକୁଳି ଏବେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର