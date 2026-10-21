ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ: ବିଦାୟ ନେବେ ମା' ଦୁର୍ଗା, ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ସହ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି
କେଉଁଠି ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ତ କେଉଁଠି ଅପରାଜିତା ପୂଜାର ବିଧିରେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
Published : October 21, 2026 at 7:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପର୍ବ। ୯ ଦିନର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପରେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛାଡି ବାହୁଡୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୟା ଦଶମୀର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ବରମୁଣ୍ଡା, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଶହିଦ ନଗର, ରସୁଲଗଡ ମଣ୍ଡପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ମା'ଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। କେଉଁଠି ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ତ କେଉଁଠି ଅପରାଜିତା ପୂଜାର ବିଧିରେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ନଅ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମା' ଘରର ଝିଅ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟ। ମହିଳାମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇ ପାନ ଖୁଆଇ ମେଲାଣି ଦେବେ । ଆଜି ଅପରାଜିତା ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏହି ପୂଜା।
ଆଜି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି
ଭୁବନେଶ୍ବରର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆୟୋଜକମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣପୋଡି ଉତ୍ସବ କରିବେ । ରାବଣପୋଡି ସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବାରିକେଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଣ ରଖାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟୋର ହାଉସରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଭସାଣି ପାଇଁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୧୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଶୀଘ୍ର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଡିଜେ ବାଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ଦଶହରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ ଏହା ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ସଙ୍ଗମ। ମା'ଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ। ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପାଠକଙ୍କୁ ଶୁଭ ବିଜୟା ଦଶମୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଦେବୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା, ଉଷୁନା ଭାତ ସହ ମାଛ ତରକାରୀ ଭୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ମାଛ ଭୋଗ ! ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମେ ଭିଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର