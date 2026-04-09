ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 9, 2026 at 12:25 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ sop ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି, ଥ୍ରିଡି ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଯେଭଳି ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ, ରତ୍ନ ପଥର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଓ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଏଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ।
ତେବେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ରୁ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଶେଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ ସବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ’’ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ
ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୪ ଦିନ ଧରି ଗଣତି ହେବ । ୮, ୯, ୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖ ଗଣତି କରାଯିବ । ପୁନର୍ବାର ୧୩ ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ହେବ । ଚଳିତ ମାସରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ଧରି ଗଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା (ଜୁନ 29) ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରଥମ ଦିନ; ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ