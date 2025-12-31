ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଲର ବଜାର, ଫୁଲ ପାଲଟିଛି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ

ETV Bharat / state

ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ପାଲଟିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣାର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡା ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 31, 2025 at 11:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ । ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ସବୁଠି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଭରପୁର ଉତ୍ସାହ । କେହି ପାର୍ଟିରେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ତ ଆଉ କେହି ନିଜ ଅଫିସ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଲଦସ୍ତା ବା ଫୁଲର ବୁକେ ଉପହାର ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି । ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ପାଲଟିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ।ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡା ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତା ଏବଂ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ।

ଫୁଲ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ, ଫୁଲ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ, ଫୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ଫୁଲ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପ୍ରତୀକ । ଫୁଲ ହେଉଛି ଆପଣାର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରତୀକ । ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଫୁଲ ଉପହାର ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଧୁତା ହେଉ, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ପାଇଁ ଫୁଲକୁ ଉପହାର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୂଆବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ମମତା ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୁଏ।ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଫେସନ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଫୁଲ ଉପହାର ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି।ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ, ଫିଲ୍ଲୀ ,ରାଇପୁର, କୋଲକାତାରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି।ଦାରିଆ ପାରି ରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ଫୁଲ ଆସୁଛି।ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ଆସୁଛି।ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୁକେ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲର ପସରା.....
ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫୁଲ ବଜାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାପ, ଅର୍କିଡ୍, ଜର୍ବେରା, ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଲିଲି।
ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ 30 ଟଙ୍କା
ମିଶ୍ରିତ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ (ଛୋଟ) 300 ରୁ 600 ଟଙ୍କା
ମିଶ୍ରିତ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ (ବଡ଼)700 ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା
ଫୁଲର ସେଣ୍ଟରପିସ୍-500ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା

ସେବତୀ ଏକ ଷ୍ଟିକ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା
ମିନିପାଲ ଗୋଲାପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପିସ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା
ରାଏପୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପର ଦାମ 15 ଟଙ୍କା
କିସେନକିମା 1 ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ୪୦ ଟଙ୍କା
ଅର୍କିଡ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କାରେ
Antheliyam stick କିଣା 80 ବିକ୍ରି 100 Sunflower 1pc 80 କିଣା ବିକ୍ତି 100 Bookey ବା ଫୁଲ ତୋଡା 50 ଟଙ୍କାରୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫୁଲ ତୋଡା ଫୁଲ ସହ ବୁକେରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ କୁ ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଆସେ । ବେସି କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଛି । କାମିନୀ, ବଟର ଗ୍ଲାସ, ସାଇକସ ,ଓଦଶ ମାରୀ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ବେଣ୍ଡିଆ ।ଏହି ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ଶହେ ଟଙ୍କା ।
ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତା ଏବଂ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ।
ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତା ଏବଂ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହି ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ରଖାଯାଉଛି।ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ,ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଅଛି ଯାହା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହୁଛି। ଲିଲି ପାଣିରେ ୧୫ ଦିନ ରହିବ, ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦ୍ଦିନ ରେ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ୍ ହେବ । ଗୋଲାପ 5 ଦିନ ରହିବ ବାଲ୍ଟି ରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ପାଇଁ ପଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଅତି କମରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ସତେଜ ହୋଇ ରହିବ ତାହା ଉଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ।
ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ସିଯିନ ବ୍ୟବସାୟ ପଲଟିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଏହି ସୁକୋଗ କୁ ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି।ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ସମୟ ରେ ୧୦୦ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ,ପତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ।ନୂଆବର୍ଷ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦.କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି।ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି।ଜଣେ ଜଣେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି।
ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡିକର ରେଟ କମ ଥିଲା ହେଲେ ଧିୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲର ଦାମ ବଢିଚାଲିଛି । ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ।ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେପାର ହୁଏ ବୋଲ କହିଛନ୍ତି ସରୋଜ ଜେନା।ବାଇଟ-ସରୋଜ ଜେନା ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ମା ଶାରଳା ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର।ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ସମୟ ରେ ୧୦୦ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ,ପତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ।ନୂଆବର୍ଷ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦.କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି।ନୂଆବର୍ଷ ରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଫୁଲର ଆସର ମେଲାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ବାରଣ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ।ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଭୁତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।ଯଦି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ ଫୁଲ ତୋଡା କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଈଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ଫୁଲ କିଣି ନଥାନ୍ତୁ।ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ।ଫଳରେ ଫୁଲ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭୁତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲ ତୋଡା ର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । କାରଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଫୁଲ ଆସି ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲ ଚାଷ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ଉଭୟ ଵୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରନ୍ତା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

