ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଭାବବିହ୍ବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି
ସ୍ନାନବେଦୀରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 29, 2026 at 1:13 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ମହାସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା । ସ୍ନାନବେଦୀରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ବଡଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଲା ଜନସମୁଦ୍ର । ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଖାତିର ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀରେ ଭିଡ ଜମାଇଛନ୍ତି ।
ଭାବବିହ୍ବଳ ଭକ୍ତ
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜମୁନ୍ଦରୀରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦିନେଶ ବୈଷ୍ଣବ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କଲୁ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଲାଇନ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି’’ ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆକାଶ କୁହନ୍ତି ‘‘କାଲି ଆମେ ପୁରୀରୁ ଫେରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଣୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବୁ ଭାବିଥିଲୁ । ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଅଟକି ନଥାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ପାରି ନଥାନ୍ତୁ’’ ।
ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି । ତାହା ବି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବାରୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଅଛି । ଖୁବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ’’।
ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ ପରେ ହାତୀ ବେଶ ଓ ପରେ 15 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଆନ୍ତେ । ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଦିନ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ସେବତୀ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି‘‘ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏ ଖୁସି ମୁଁ ବୟାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଆଜି ଦିନ ଯାକ ରହି ହାତୀ ବେଶ ଦେଖିବି । ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆସିଛି । ଯିଏ ଜଗାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା 2026: ସରିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କାହିଁକି 108 କଳସ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ? କଣ ରହିଛି ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ