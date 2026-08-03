ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଲଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ
ଭୋର ୩ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 3, 2026 at 7:37 AM IST
ଖୋରଧା: ଆଜି ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ପାବନ ତିଥିରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାଆରାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୋର ୩ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଶୈବପୀଠରେ ଭିଡ
ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ବୋଲବମ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପିଉଠୁଛି । କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଲାଗି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ହାଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ କାଉଡିଆ ମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ରାତି ତିନିଟାରୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜଳଲାଗି କରାଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଟିକେ କମ ଭିଡ଼ ଅଛି । ପୂଜକ ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳଲାଗି କଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ’’।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଆସିଛି । ଏହି ପୀଠକୁ ବହୁ ଦୁରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ । ରାସ୍ତାରେ ବହୁ କଷ୍ଟକରି ପାଣି ଭାର ଆଣି ଆସିଛୁ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଘ୍ନେଶ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆମେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଜଳଲାଗି କରିପାରିଲୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା