ETV Bharat / state

ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଲଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ

ଭୋର ୩ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

devotees offer holy water to Lord Shiva
ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଲଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଆଜି ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ପାବନ ତିଥିରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାଆରାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୋର ୩ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଲଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଶୈବପୀଠରେ ଭିଡ

ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ବୋଲବମ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପିଉଠୁଛି । କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଲାଗି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।

ଏହି ଅବସରରେ ହାଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ କାଉଡିଆ ମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ରାତି ତିନିଟାରୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜଳଲାଗି କରାଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଟିକେ କମ ଭିଡ଼ ଅଛି । ପୂଜକ ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳଲାଗି କଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ’’।

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଆସିଛି । ଏହି ପୀଠକୁ ବହୁ ଦୁରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ । ରାସ୍ତାରେ ବହୁ କଷ୍ଟକରି ପାଣି ଭାର ଆଣି ଆସିଛୁ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଘ୍ନେଶ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆମେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଜଳଲାଗି କରିପାରିଲୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORDHHA HATAKESWAR LORD SHIVA
SHRAVANA FIRST MONDAY LORD SHIV
LORD SHIV KAUDIYAS
ହାଟକେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର କାଉଡିଆ ଭିଡ
SHRAVAN KAUDIYAS OFFER WATER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.