ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼; ଠେଲାପେଲା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ଧସେଇ ପଶିଲେ ଭକ୍ତ

ଭକ୍ତମାନେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କୁ ଠେଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଠେଲା ପେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 10:01 PM IST

1 Min Read
ପୁରୀ: ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଭିଆଇପି ପ୍ରବେଶ ପଥ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କେତେକ ଭକ୍ତ ସିଂହଦ୍ଵାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରେ ନଯାଇ ଭିଭିଆଇପି ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲା।

ଭକ୍ତମାନେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କୁ ଠେଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଠେଲା ପେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଠେଲାପେଲାରେ ୨ ଜଣ ମହିଳା ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଛି।

ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ଵାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥିବା ବେଳେ କିଭଳି କିଛି ଭକ୍ତ ଏହି ବାଟେ ନ ଯାଇ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାହିଁକି ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ନଥିଲେ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦି ଠେଲାପେଲାରେ କିଛି ବଡ ଅଘଟଣ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗଳା ବାଟରେ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ତଳେ ପତିଯାଇଥିଲେ।

ପଂଚୁକରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୩୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ପୁରୀ ଏସପି ଗତକାଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଖାମ୍ ଖିଆଲି ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳପାରିନାହିଁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

