ETV Bharat / state

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା: ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓ ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM Mohan Majhi prays for prosperity of Odisha At Puri Srimandir
ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 10:06 AM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 10:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାବୁହୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓ ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat)

ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୂଚାର ରୂପେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୂଚାର ରୂପରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।"

ସେପଟେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ... ଧ୍ୱନିରେ ପୁରୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା 2026: ସରିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ

ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଶ୍ବନିଅନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ, ୧୦୮ କଳସୀ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : June 29, 2026 at 10:24 AM IST

TAGGED:

PURI SNANA YATRA
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା
CM MOHAN MAJHI AT PURI
CM MOHAN MAJHI AT PURI SNANA YATRA
JAGANNATH SNANA YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.