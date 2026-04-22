ଜାନକୀ କରିଥିଲେ ସତର୍କ; ନବୀନ ଆସିଲେ ହେବ ବଡ କ୍ଷତି: ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର
ଜାନକୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଏଭଳି କିଛି ରୋଚକ କଥା ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 22, 2026 at 7:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜନତା ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ'ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଗଢ଼ୁଛ । ଯଦି ବିଜେଡି ଗଢୁଛ । କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗଢ଼ । ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ତୁମର ବଡ କ୍ଷତି ହେବ । ଏଭଳି କିଛି ବିଜେଡି ଗଠନ ବେଳେ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜାନକୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଏଭଳି କିଛି ରୋଚକ କଥା ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ।
ଜାନକୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ବିଜୟ
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜୟ । ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ରହିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ଅନୁଗାମୀ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ । ଏହା 1997 ମସିହାର କଥା । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ।
"ବିଜୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବେ ସେ ମତେ ସତର୍କ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡ଼ି ଗଠନ ସମୟରେ ସେ ଖବର ପାଇ କଥା ହେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତା ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ହାତରେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ । ଦୁଇରୁ ଚାରି ଥର ମୋତେ ଡକେଇଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି । ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି । ମୋ କାମ ସରୁ ତାପରେ ଦେଖା କରିବି କହିଲି । ଏପରିକି ଜାନକୀ ବାବୁ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇନଥିଲି । ଶେଷରେ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କହିଥିଲେ, ବିଜୟକୁ କହିବ ଦଳ ଗଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗଢ଼ୁ । ଓଡିଶା ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ୁ । ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଉ ସିଏ ଆସିଲେ ବିଜୟର ବଡ କ୍ଷତି ହେବ ।"
କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନବୀନ ଜନତା ଦଳରୁ ଆସ୍କା ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି । 2004ରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଜାନକୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା । ଆଉ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଲା । ଏହାପରେ ମୁଁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲି । ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଥିଲି ।
ଅଲୋଡା ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ଗଠନ ପରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ । ଦଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ । ବିଜୟଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ଲାଗି ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ନଥିଲା । ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅତନୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କେବେ ବିଧାନସଭା ମାଟି ନ ମାଡିବେ ସେନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର