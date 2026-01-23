ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ ଓ 6.67 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ l
Published : January 23, 2026 at 9:42 PM IST
Veer Surendra Sai Birth Anniversary ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଖିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ ଓ 6.67 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ l
ଏହା ସହ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନବ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବୀରଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ,"ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଖିଣ୍ଡା ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି l ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସୋଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି l 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ମତେ ଏହି ମାଟିକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି l ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମତେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁରରେ 1827ରେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା l ପରେ 1857 ମସିହାରେ କୁଦୋପାଲିରେ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁ ବଳୀଦାନର ଗାଥା ରହିଛି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆମର ପ୍ରେରଣା ଅଟନ୍ତି l ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି l 23 ଜାନୁଆରୀକୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ର ଦିନରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଆଉ ଜଣେ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ," ଅଟେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ l
ଅନ୍ୟପଟେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ତଥା ଦାୟଦ ଲାଲ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ସରକାର ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି l ଆଜି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗେଟ୍ ର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଇତିହାସ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଜାଣି ପାରିଛି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଆଉ 6 ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲେ l ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ l ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି l ତାଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସରେ ଲୁଚି ରହିଯାଇଛି l ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ l ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର