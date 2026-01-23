ETV Bharat / state

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ ଓ 6.67 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ l

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Veer Surendra Sai Birth Anniversary ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଖିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ ଓ 6.67 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ l

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତି କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ ଓ 6.67 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ l
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତି କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ ଓ 6.67 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ l (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ସହ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନବ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ l ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବୀରଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ,"ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଖିଣ୍ଡା ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି l ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସୋଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି l 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ମତେ ଏହି ମାଟିକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି l ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମତେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁରରେ 1827ରେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା l ପରେ 1857 ମସିହାରେ କୁଦୋପାଲିରେ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁ ବଳୀଦାନର ଗାଥା ରହିଛି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆମର ପ୍ରେରଣା ଅଟନ୍ତି l ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି l 23 ଜାନୁଆରୀକୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ର ଦିନରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଆଉ ଜଣେ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ," ଅଟେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ l

ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l
ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟପଟେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ତଥା ଦାୟଦ ଲାଲ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ସରକାର ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି l ଆଜି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗେଟ୍ ର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଇତିହାସ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଜାଣି ପାରିଛି l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଆଉ 6 ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲେ l ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ l ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି l ତାଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସରେ ଲୁଚି ରହିଯାଇଛି l ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ l ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ l

ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ l
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ l (ETV BHARAT ODISHA)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପଥ ସଂଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, NBTର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR SURENDRA SAI
ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ
VEER SURENDRA SAI BIRTH ANNIVERSARY
UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
VEER SURENDRA SAI BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.