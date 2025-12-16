OMSAର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ, ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ OPD
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ହାର, କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ, ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ବାର୍ଷିକ ପଦୋନ୍ନତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ, ବୀମା ଆଦି ୧୮ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇବ ଓମ୍ସା ।
Published : December 16, 2025 at 10:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ OMSAର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ OMSA ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ସଂଜୀବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା। ନଭେମ୍ବର ୨୦ରୁ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ OPD ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଜାନୁଆରୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ହାର, କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ, ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ବାର୍ଷିକ ପଦୋନ୍ନତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ, ବୀମା ଆଦି ୧୮ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇବ ବୋଲି ଓମ୍ସା କହିଛି।
ଏନେଇ ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓମସା ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓମସା ଦାବି ଜଣାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦାବି ପୂରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷେ ପୁରି ଗଲାଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବି କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲାନି। ନଭେମ୍ବର ୨୦ରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ OPD ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ୧୧ଟା ଯାଏଁ OPD ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସେହିପରି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେ ସମୟରେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ଜାନୁଆରୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ହାର, କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ, ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ଇନସେନଟିଭ ବୃଦ୍ଧି, ବାର୍ଷିକ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୟାର୍ଟର, ବୀମା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ୧୮ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି. ଏଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହଙ୍ଗା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ରୋଗୀ। ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ଓମ୍ସା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ; OMSA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ୨୧ରୁ ଓପିଡିରେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ନଭେମ୍ବର ୩ରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଜନ କରିବେ ଡାକ୍ତର: ଓମସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର